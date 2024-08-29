Находит любые источники радиоизлучения: как комплекс РЭР Plastun помогает ВСУ (фото)

Plastun-RP3000 определяет, где находятся российские артиллерийские подразделения, БПЛА, радиостанции и прочие объекты, излучающие радиосигнал.

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Силы обороны Украины используют станции радиоэлектронной разведки (РЭР) Plastun-RP3000 от украинской компании "Інфозахист", чтобы определять местонахождение источников радиоизлучения противника. О работе комплекса рассказал представитель компании во время встречи участников закрытого медиаклуба "Технологические силы Украины", передает портал dev.ua.

Сообщается, что Plastun-RP3000 выявляет все объекты, которые излучают пространство электромагнитных волн. К примеру, станция выявляет расположение артиллерийских подразделений ВС РФ, переносных радиостанций в руках у военнослужащих или находящихся в воздухе дронов. Далее, в зависимости от полученных данных, военные принимают решение поражать объект или ставить на наблюдение.

Среди задач станции Plastun-RP3000:

пеленгирование систем связи и обнаружение сигналов;

определение местоположения и отображение координат источника радиоизлучения в режиме реального времени для создания и актуализации карты радиоэлектронной обстановки;

обмен данными по защищенному каналу связи в режиме реального времени.

"Plastun-RP3000 пеленгирует любые источники радиоизлучения, работающие в соответствии с нашим частотным диапазоном, в котором мы работаем", — отметили в компании.

Как отмечает производитель, станция весит 39 кг и может автономно работать до 8 часов. Средняя инструментальная погрешность при пеленгировании источника радиосвязи в диапазоне 25-90 МГц составляет 1,2°, в диапазоне 90-525 МГц — 0,8°, а в диапазоне 525-3 000 МГц до 1°. Пользователи комплекса также могут обращаться к производителю за помощью в решении разных проблем.

"Кроме того, что мы можем определять направления и местонахождение, мы можем декодировать цифровые виды передачи и удерживать доступ к смысловой информации. Это уже не просто, что мы увидим, что там кто-нибудь работает. Это мы будем слышать, кто что говорит", — подчеркнули в компании.

Также сообщается, что система Plastun-RP3000 не излучает никакого сигнала, поэтому обнаружить ее аналогичными средствами нельзя. Это обеспечивает относительную безопасность военных, которые не ней работают. Выявить комплекс можно только визуально, к примеру, с помощью беспилотников.

Напомним, украинские военные также используют систему управления боем DELTA, благодаря которой солдаты в онлайн-режиме видят поле сражения с расположением вражеских войск. Она объединяет данные от аэроразведки, спутников, беспилотников, новейшей техники, радаров и помогает военным планировать операции и координироваться между собой. Система расширяется в соответствии с запросами военных, в частности идет работа в направлении ИИ.

Кроме того, Силы обороны Украины применяют систему сбора данных "Очі", которая позволяет собирать и передавать разведданные с помощью разведывательных и ударных беспилотников. С помощью этой системы военные могут наблюдать за оккупантами в реальном времени. Впервые ее опробовали во время наступления ВСУ в Харьковской области.