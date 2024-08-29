Знаходить будь-які джерела радіовипромінювання: як комплекс РЕР Plastun допомагає ЗСУ (фото)

Plastun-RP3000 визначає, де розташовані російські артилерійські підрозділи, БПЛА, радіостанції та інші об'єкти, що випромінюють радіосигнал.

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Сили оборони України використовують станції радіоелектронної розвідки (РЕР) Plastun-RP3000 від української компанії "Інфозахист", щоб визначати місцезнаходження джерел радіовипромінювання противника. Про роботу комплексу розповів представник компанії під час зустрічі учасників закритого медіаклубу "Технологічні сили України", передає портал dev.ua.

Повідомляється, що Plastun-RP3000 виявляє всі об'єкти, які випромінюють простір електромагнітних хвиль. Наприклад, станція виявляє розташування артилерійських підрозділів ЗС РФ, переносних радіостанцій у руках у військовослужбовців або дронів, які перебувають у повітрі. Далі, залежно від отриманих даних, військові ухвалюють рішення вражати об'єкт або ставити на спостереження.

Серед завдань станції Plastun-RP3000:

пеленгування систем зв'язку і виявлення сигналів;

визначення місця розташування і відображення координат джерела радіовипромінювання в режимі реального часу для створення та актуалізації карти радіоелектронної обстановки;

обмін даними захищеним каналом зв'язку в режимі реального часу.

"Plastun-RP3000 пеленгує будь-які джерела радіовипромінювання, що працюють відповідно до нашого частотного діапазону, в якому ми працюємо", — зазначили в компанії.

Як зазначає виробник, станція важить 39 кг і може автономно працювати до 8 годин. Середня інструментальна похибка під час пеленгування джерела радіозв'язку в діапазоні 25-90 МГц становить 1,2°, у діапазоні 90-525 МГц — 0,8°, а в діапазоні 525-3 000 МГц до 1°. Користувачі комплексу також можуть звертатися до виробника за допомогою у розв'язанні різних проблем.

"Крім того, що ми можемо визначати напрямки та місцерозташування, ми можемо декодувати цифрові види передачі та утримувати доступ до смислової інформації. Це вже не просто, що ми побачимо, що там хтось працює. Це ми будемо чути, хто що говорить", — наголосили в компанії.

Також повідомляється, що система Plastun-RP3000 не випромінює жодного сигналу, тому виявити її аналогічними засобами не можна. Це забезпечує відносну безпеку військових, які не нею працюють. Виявити комплекс можна тільки візуально, наприклад, за допомогою безпілотників.

Нагадаємо, українські військові також використовують систему управління боєм DELTA, завдяки якій солдати в онлайн-режимі бачать поле бою з розташуванням ворожих військ. Вона об'єднує дані від аеророзвідки, супутників, безпілотників, новітньої техніки, радарів і допомагає військовим планувати операції та координуватися між собою. Система розширюється відповідно до запитів військових, зокрема триває робота в напрямку ШІ.

Крім того, Сили оборони України застосовують систему збору даних "Очі", яка дає змогу збирати та передавати розвіддані за допомогою розвідувальних та ударних безпілотників. За допомогою цієї системи військові можуть спостерігати за окупантами в реальному часі. Уперше її випробували під час наступу ЗСУ в Харківській області.