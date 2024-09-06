Xiaomi выпустит смартфон Zhuque вообще без кнопок: когда выйдет необычный гаджет (фото)

Ожидается, что новый китайский флагман Zhuque выйдет в первой половине 2025 года.

Related video

Xiaomi погрузился в разработку нового смартфона без кнопок, который имеет кодовое название Zhuque. Он может управляться жестами и голосом и иметь передовой дизайн с чувствительным к нажатию экраном. Об этом сообщает ресурс Smartprix ссылаясь на инсайдера chunvn8888 в X.

Устройство будет иметь селфи-камеру под дисплеем, технологию, которую ранее не использовали в дизайне подобных смартфонов.

Смартфон Zhuque будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 4 под кодовым названием SM8775. Также этот чип будет использован в Xiaomi 15S Pro, который ожидается во втором квартале 2025 года. Есть информация, что 8+ Gen 4 базируется на новых ядрах Qryon, подобных Snapdragon 8 Gen 4.

Смартфоны Zhuque от Xiaomi

Как отмечает Smartprix, компания Xiaomi масштабно инвестирует в исследования и аналитику для разработки новых функций смартфонов. Ожидается, что в будущем бренд выпустит собственный мобильный процессор и смартфон, который будет состоять трижды.

Ранее подобное устройство разрабатывал Meizu, и результатом стал Meizu Zero — "смартфон без отверстий". Он действительно не имел отверстий, даже для USB, только сенсорные кнопки питания и громкости.

В Meizu Zero динамик был заменен на экран, который был оснащен вибрацией, а USB в смартфоне был заменен на беспроводную зарядку мощностью 18 Вт. Впрочем, смартфон так и не стал популярным, поэтому коммерческое будущее Zhuque от Xiaomi пока неизвестно.

Ранее мы писали, как Xiaomi выпустила смартфон Redmi 14C ценой $119. По параметрам дисплея, китайский бюджетник опережает даже iPhone 15. Кроме того, это — официально первый смартфон на базе чипа Helio G81 Ultra от MediaTek.