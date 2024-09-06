Xiaomi випустить смартфон Zhuque взагалі без кнопок: коли вийде незвичайний гаджет (фото)

Очікується, що новий китайський флагман Zhuque вийде в першій половині 2025 року.

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Xiaomi занурився в розробку нового смартфона без кнопок, який має кодову назву Zhuque. Він може керуватися жестами та голосом і мати передовий дизайн із чутливим до натискання екраном. Про це повідомляє ресурс Smartprix посилаючись на інсайдера chunvn8888 в X.

Пристрій матиме селфі-камеру під дисплеєм, технологію, яку раніше не використовували в дизайні подібних смартфонів.

Смартфон Zhuque працюватиме на процесорі Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 4 під кодовою назвою SM8775. Також цей чіп буде використаний у Xiaomi 15S Pro, який очікується в другому кварталі 2025 року. Є інформація, що 8+ Gen 4 базується на нових ядрах Qryon, подібних до Snapdragon 8 Gen 4.

Смартфони Zhuque від Xiaomi

Як зазначає Smartprix, компанія Xiaomi масштабно інвестує в дослідження та аналітику для розробки нових функцій смартфонів. Очікується, що в майбутньому бренд випустить власний мобільний процесор і смартфон, який складатиметься тричі.

Раніше подібний пристрій розробляв Meizu, і результатом став Meizu Zero — "смартфон без отворів". Він справді не мав отворів, навіть для USB, лише сенсорні кнопки живлення та гучності.

У Meizu Zero динамік був замінений на екран, який був оснащений вібрацією, а USB у смартфоні був замінений на бездротову зарядку потужністю 18 Вт. Утім, смартфон так і не став популярним, тому комерційне майбутнє Zhuque від Xiaomi поки що невідоме.

Раніше ми писали, як Xiaomi випустила смартфон Redmi 14C ціною $119. За параметрами дисплея, китайський бюджетник випереджає навіть iPhone 15. Крім того, це — офіційно перший смартфон на базі чіпа Helio G81 Ultra від MediaTek.