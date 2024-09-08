Новые бюджетные флагманы OnePlus получат аккумуляторы емкостью 6000 мАч (фото)

OnePlus Ace 5 будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а Ace 5 Pro — на Snapdragon 8 Gen 4.

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Смартфон модели Ace 5 OnePlus может выйти в скором времени на мировой рынок под названием OnePlus 13R вместе с флагманским Ace 5 Pro (OnePlus 13). Об этом на своей странице в соцсети X написал инсайдер Digital Chat Station.

С точки зрения технических характеристик, у смартфонов будет основная 50-мегапиксельная камера и две вспомогательные. Сообщается, что OnePlus Ace 5 будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а Ace 5 Pro — на чипе Snapdragon 8 Gen 4.

Смартфон Ace 5 от OnePlus

Также, что касается дизайна, смартфоны получат плоские металлические рамки и OLED-экран BOE 8T с разрешением 1,5K. Дисплей, вероятно, будет выполнен по технологии LTPO. Также мобильные телефоны оснастят оптические датчики отпечатков пальцев, но перископического телеобъектива они не получат, так как он эксклюзивен и предполагается только для флагманской серии.

OnePlus Ace 5 Pro, скорее всего, будет продаваться только в Китае. При этом модели OnePlus Ace 4 никогда не существовало, а новые смартфоны 5-й серии станут преемниками OnePlus Ace 3. Об этом пишет GSM Arena.

Раньше мы писали о том, что OnePlus 12 стал самым мощным смартфоном в истории. Новинка, которая выйдет на рынок в декабре, получила 2 333 033 балла за работу процессоров, памяти и удобство. Он может унаследовать первенство другого флагмана бренда — OnePlus Ace 2 Pro.