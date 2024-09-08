Нові бюджетні флагмани OnePlus отримають акумулятори ємністю 6000 мАг (фото)

OnePlus Ace 5 працюватиме на процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а Ace 5 Pro — на Snapdragon 8 Gen 4.

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Смартфон моделі Ace 5 OnePlus може вийти незабаром на світовий ринок під назвою OnePlus 13R разом із флагманським Ace 5 Pro (OnePlus 13). Про це на своїй сторінці в соцмережі X написав інсайдер Digital Chat Station.

З точки зору технічних характеристик, у смартфонів буде основна 50-мегапіксельна камера і дві допоміжні. Повідомляється, що OnePlus Ace 5 працюватиме на процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а Ace 5 Pro — на чипі Snapdragon 8 Gen 4.

Смартфон Ace 5 від OnePlus

Також, що стосується дизайну, смартфони отримають плоскі металеві рамки і OLED-екран BOE 8T з роздільною здатністю 1,5K. Дисплей, ймовірно, буде виконаний за технологією LTPO. Також мобільні телефони оснастять оптичними датчиками відбитків пальців, але перископічного телеоб'єктива вони не отримають, оскільки він ексклюзивно і передбачається тільки для флагманської серії.

OnePlus Ace 5 Pro, найімовірніше, буде продаватися тільки в Китаї. При цьому моделі OnePlus Ace 4 ніколи не існувало, а нові смартфони 5-ї серії стануть наступниками OnePlus Ace 3. Про це пише GSM Arena.

Раніше ми писали про те, що OnePlus 12 став найпотужнішим смартфоном в історії. Новинка, яка вийде на ринок у грудні, отримала 2 333 033 бали за роботу процесорів, пам'яті та зручність. Він може успадкувати першість іншого флагмана бренду — OnePlus Ace 2 Pro.