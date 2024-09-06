Украинские БПЛА-камикадзе готовятся к атаке на РФ, — Defence Express (фото)

Аналитики предполагают, что во время массированных ударов по критической инфраструктуре РФ могут использовать сразу несколько десятков стартовых площадок.

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Эксперты Defence Express проанализировали сообщение Генштаба ВСУ о подведении итогов боевой работы подразделений беспилотных ударных систем. Они отметили, что прикрепленные фотографии несколько рассказывают о подготовке к взлету дальнобойных дронов-камикадзе, используемых для ударов по территории Российской Федерации.

Отмечается, подготовка к старту происходит в ночное время, или ближе к рассвету. Процесс запуска дальнобойных дронов-камикадзе происходит на импровизированных стартовых площадках. По словам экспертов, по сути, они являются участками автодорог с малоинтенсивным движением в темное время суток.

"Вероятно, при массированных налетах на критическую инфраструктуру РФ для старта могут использоваться даже сразу несколько десятков таких стартовых площадок. Поскольку на приведенных фото мы можем видеть лишь несколько БПЛА на одной стартовой локации", — добавляют в Defence Express.

Эксперты также отмечают, что применение дополнительной аппаратуры управления при старте остается определенной интригой. Такие детали на фотографиях показаны не были.

В Генштабе также отметили, что применение fpv-дронов на фронте увеличилось на 25%. В частности, сравнивалась статистика за июнь и за август.

Напомним, недавно украинские подразделения нанесли удары по вражеской логистике на территории самой РФ. Украинские бойцы уничтожили вражеские колонны, в том числе и с понтонными автомобилями. В этом им помогли дроны и артиллерия. В результате удара было уничтожено 7 единиц техники ВС РФ, среди них — 5 понтонных автомобилей.