Українські БПЛА-камікадзе готуються до атаки на РФ, — Defence Express (фото)

Аналітики припускають, що під час масованих ударів на критичну інфраструктуру РФ можуть використовувати одразу кілька десятків стартових майданчиків.

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Експерти Defence Express проаналізували повідомлення Генштабу ЗСУ щодо підбиття підсумків бойової роботи підрозділів безпілотних ударних систем. Вони зазначили, що прикріплені фотографії дещо розповідають про підготовку до злету далекобійних дронів-камікадзе, що використовуються для ударів по території Російської Федерації.

Зазначається, підготовка до старту відбувається у нічний час, або ближче до світанку. Процес запуску далекобійних дронів-камікадзе відбувається на імпровізованих стартових майданчиках. За словами експертів, по суті, вони є ділянками автодоріг з малоінтенсивним рухом у темну пору доби.

"Ймовірно, при масованих нальотах на критичну інфраструктуру РФ для старту можуть використовуватись навіть одразу кілька десятків таких стартових майданчиків. Оскільки на наведених фото ми можемо бачити лише кілька БПЛА на одній стартовій локації", — додають у Defence Express.

Експерти також зазначають, що застосування додаткової апаратури управління при старті залишається певною інтригою. Такі деталі на фотографіях показані не були.

В Генштабі також зазначили, що застосування fpv-дронів на фронті збільшилося на 25%. Зокрема, порівнювалась статистика за червень та за серпень.

Нагадаємо, нещодавно українські підрозділи завдали ударів по ворожій логістиці на території самої РФ. Українські бійці знищили ворожі колони, зокрема і з понтонними автомобілями. У цьому їм допомогли дрони та артилерія. В результаті удару було знищено 7 одиниць техніки ЗС РФ, серед них — 5 понтонних автомобілів.