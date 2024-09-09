Смартфон Y300 Pro: огромная батарея емкостью 6500 мАч и малый вес всего за $250 (видео)

Кроме батареи 6500 мАч, новый смартфон оснащен восьмиядерным чипсетом SoC Snapdragon 6 Gen 1.

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Vivo анонсировала новый смартфон Y300. Он работает на чипсете SoC Snapdragon 6 Gen 1 и доступен в голубом, черном, белом и титановом цветах. Телефон пока находится на стадии предзаказа. Об этом сообщает ресурс GSMArena.

Можно сказать, что Y300 Pro обладает одним из самых больших аккумуляторов среди обычных смартфонов. Более того, его емкость близка к рекордному показателю к рекордному значению в 7000 мАч.

Кроме рекордного аккумулятора и чипа SoC Snapdragon 6 Gen 1, смартфон обладает и другими бонусами в виде 120-герцевого экрана OLED диагональю 6,77 дюйма и имеет основную 50-мегапиксельную камеру. Также у него есть от 8/128 до 12/512 ГБ памяти, 80-ваттную зарядку и защиту от воды и пыли (IP65). Его масса составляет всего 194 г, а размер — 163,4 x 76,4 x 7,7 мм. Смартфон получил селфи-камеру, которая вместо 16 мегапикселей имеет 32 и обладает диафрагмой f/2.0. Степень защиты устройства — IP65, что лучше, чем у Y200.

Цена смартфона стартует от 250 долларов за стандартную версию (8 ГБ/128 ГБ) и достигает 350 долларов за расширенную конфигурацию. Когда Vivo Y300 выйдет на международный рынок пока неизвестно, так как пока он лишь доступен для предзаказа, однако Y200 Pro, предыдущая модель, уже доступна в Индии.

Диагональ дисплея также улучшилась по сравнению с предыдущими моделями: теперь имеет диагональ 6,77 дюйма и предлагает частоту обновления 120 Гц, 10-битную глубину цвета и пиковую яркость до 5000 нит. Это касается небольшого участка на экране, вероятно, при воспроизведении содержимого HDR. Основная камера со времен последних моделей была заменена на лучшую 50 МП f/1.8, 1/1.95" блок, но 2-мегапиксельный датчик глубины остался.

Кроме того, поразительно то, что емкость аккумулятора выросла с 5000 мАч до колоссальных 6500 мАч с поддержкой проводной зарядки 80 Вт. Возможно, поэтому Y300 Pro весит примерно на 20 граммов больше, чем Y200 Pro, пишет GSMArena.

Ранее мы писали про то, как новые бюджетные флагманы OnePlus получат аккумуляторы емкостью 6000 мАч. One​​Plus Ace 5 будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а Ace 5 Pro — на Snapdragon 8 Gen 4.