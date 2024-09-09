Смартфон Y300 Pro: величезна батарея ємністю 6500 мАг і мала вага всього за $250 (відео)

Крім батареї 6500 мАг, новий смартфон оснащений восьмиядерним чипсетом SoC Snapdragon 6 Gen 1.

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Vivo анонсувала новий смартфон Y300. Він працює на чипсеті SoC Snapdragon 6 Gen 1 і доступний у блакитному, чорному, білому і титановому кольорах. Телефон поки що перебуває на стадії попереднього замовлення. Про це повідомляє ресурс GSMArena.

Можна сказати, що Y300 Pro володіє одним з найбільших акумуляторів серед звичайних смартфонів. Більш того, його ємність близька до рекордного показника до рекордного значення в 7000 мАг.

Крім рекордного акумулятора і чіпа SoC Snapdragon 6 Gen 1, смартфон має й інші бонуси у вигляді 120-герцевого екрану OLED діагоналлю 6,77 дюйма і має основну 50-мегапіксельну камеру. Також у нього є від 8/128 до 12/512 ГБ пам'яті, 80-ватна зарядка і захист від води та пилу (IP65). Його маса становить лише 194 г, а розмір — 163,4 x 76,4 x 7,7 мм. Смартфон отримав селфі-камеру, яка замість 16 мегапікселів має 32 і має діафрагму f/2.0. Ступінь захисту пристрою — IP65, що краще, ніж у Y200.

Ціна смартфона стартує від 250 доларів за стандартну версію (8 ГБ/128 ГБ) і сягає 350 доларів за розширену конфігурацію. Коли Vivo Y300 вийде на міжнародний ринок поки що невідомо, оскільки поки що він лише доступний для попереднього замовлення, однак Y200 Pro, попередня модель, вже доступна в Індії.

Діагональ дисплея також покращилася порівняно з попередніми моделями: тепер має діагональ 6,77 дюйма і пропонує частоту оновлення 120 Гц, 10-бітову глибину кольору та пікову яскравість до 5000 ніт. Це стосується невеликої ділянки на екрані, ймовірно, при відтворенні вмісту HDR. Основна камера з часів останніх моделей була замінена на кращу 50 МП f/1.8, 1/1.95" блок, але 2-мегапіксельний датчик глибини залишився.

Крім того, вражає те, що ємність акумулятора зросла з 5000 мАг до колосальних 6500 мАг з підтримкою дротової зарядки 80 Вт. Можливо, тому Y300 Pro важить приблизно на 20 грамів більше, ніж Y200 Pro, пише GSMArena.

Раніше ми писали про те, як нові бюджетні флагмани OnePlus отримають акумулятори ємністю 6000 мАг. OnePlus Ace 5 працюватиме на процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а Ace 5 Pro — на Snapdragon 8 Gen 4.