Украинский дрон уничтожил российскую роботизированную систему РЭБ (видео)

Россияне создали "Робо-РЭБы" для борьбы с украинскими дронами, однако ВСУ успешно уничтожают эту технику.

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Российские захватчики использовали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для глушения украинских БПЛА. Дрон ВСУ уничтожил один из таких "робо-РЭБов", который должен был подавить его электронику сообщает НВ.

Ресурс НВ показал видео, на котором один из "Робо-РЭБов" был застигнут врасплох прямо посреди улицы какого-то населенного пункта. После этого операторы подразделения Булава РУБПАК 72-й ОМБР с легкостью уничтожили его с помощью собственного дрона, который российский РЕБ, собственно, и должен был подавить.

Русский робо-РЭБ

Согласно задумке вооруженных сил РФ, этот роботизированный РЭБ должен незаметно пробираться в тыл Сил обороны Украины и подавлять электронику донов, но с одним из них удалось успешно справиться самим дронам. На видео показано, что пробраться в тыл к ВСУ российскому роботизированному РЭБу не удалось, и украинский БПЛА оказался куда сильнее в бою.

Видео уничтожения Робо-РЭБа

В последнее время также появилось видео с так называемым танком Blyat-mobile россиян, который представляет из себя конструкцию с похожей на сарай пристройкой для защиты от украинских БПЛА.

Ранее мы писали, что ВСУ показали новое применение дрона-дракона под Покровском. Дрон-дракон ВСУ минимум три минуты "поливал" термитом убежища врага в населенном пункте на Покровском направлении. Все это время против него не применили ни одного средства поражения и ему ничего не мешало работать.

Также Россия запустила производство новых дронов-камикадзе "Гарпия": что о них известно. По данным Reuters, только за год в стране-агрессоре выпустили более 2500 беспилотников с китайскими двигателями. Россияне организовали производство на старом цементном заводе.