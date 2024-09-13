Український дрон знищив російську роботизовану систему РЕБ (відео)

Росіяни створили "Робо-РЕБи" для боротьби з українськими дронами, однак ЗСУ успішно знищують цю техніку.

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Російські загарбники використовували засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для глушіння українських БПЛА. Дрон ЗСУ знищив один із таких "робо-РЕБів", який мав глушити його електроніку, повідомляє НВ.

Ресурс НВ показав відео, на якому один із "Робо-РЕБів" був захоплений зненацька просто посеред вулиці якогось населеного пункту. Після цього оператори підрозділу "Булава РУБПАК" 72-ї ОМБР з легкістю знищили його за допомогою власного дрона, який російський РЕБ, власне, і повинен був приглушити.

Російський робо-РЕБ

Згідно із задумом збройних сил РФ, цей роботизований РЕБ має непомітно пробиратися в тил Сил оборони України і пригнічувати електроніку донів, але з одним із них вдалося успішно впоратися самим дронам. На відео показано, що пробратися в тил до ЗСУ російському роботизованому РЕБу не вдалося, і український БПЛА виявився набагато сильнішим у бою.

Відео знищення Робо-РЕБа

Останнім часом також з'явилося відео з так званим танком Blyat-mobile росіян, який представляє собою конструкцію зі схожою на сарай прибудовою для захисту від українських БПЛА.

Раніше ми писали, що ЗСУ показали нове застосування дрона-дракона під Покровськом. Дрон-дракон ЗСУ щонайменше три хвилини "поливав" термітом притулку ворога в населеному пункті на Покровському напрямку. Весь цей час проти нього не застосували жодного засобу ураження і йому нічого не заважало працювати.

Також Росія запустила виробництво нових дронів-камікадзе "Гарпія": що про них відомо. За даними Reuters, лише за рік у країні-агресорі випустили понад 2500 безпілотників із китайськими двигунами. Росіяни організували виробництво на старому цементному заводі.