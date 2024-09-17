Буферная зона с помощью FPV-дронов: как ВСУ остановили ВС РФ на одном из направлений

Командир взвода наблюдения и технических средств разведки Дарья отметила, что украинские военные сразу видят попытки россиян подойти и закрепиться, после чего по ВС РФ открывают огонь на поражение.

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На Северском направлении, в Бахмутском районе Донецкой области украинским подразделениям аэроразведки и ударных групп FPV на данный момент удалось создать буферную зону. Россияне не могут накопить силы, подойти вплотную к украинским позициям и осуществить полноценный штурм. Об этом рассказала в эфире телемарафона военная Дарья "Сальвия" Васильченко.

Дарья — командир взвода наблюдения и технических средств разведки 23-го отдельного батальона специального назначения президентской бригады. По ее словам, обстановка сейчас благодаря дронам довольно контролируемая и спокойная.

"Мы постоянно наблюдаем за тем, как враг применяет тактику малых групп — это примерно по 2-5 человек, которые выдвигаются, чтобы закрепиться где-то в какой-то норе или яме, хоть где-то. Но у них это не получается, потому что мы сразу их видим и ведем по ним огневое поражение", — рассказала Васильченко.

Дарья Васильченко

Буферную зону создают с помощью именно дронов и постоянному наблюдению с неба.

"Наши глаза в небе сначала этого врага находят, а ударные FPV-дроны сразу его уничтожают. Это нам очень помогает экономить живую силу наших пехотинцев. И вообще, наши группы и экипажи почти полностью могут автономно перекрывать такое спокойное направление. Вообще без вмешательства пехоты", — добавила военная.

Также из-за постоянного мониторинга ситуации россияне не могут подвести ближе свою технику и вынуждены использовать ее только на дальних рубежах.

"Вообще использует как пересадочный транспорт — кого-то быстро отгрузить, другую группу на ротацию загрузить. И бегом бежать, пока их не догнали наши FPV", — рассказала Васильченко.

Военная рассказала и о трудностях, связанных с использованием дронов, ведь противник тоже их применяет.

"У нас бывает волнами. Видно, что когда у них идут поставки или происходят ротации, то появляется гораздо больше этих FPV и они вылетают гораздо чаще. Мы видим, как на цель может лететь 3-4 сразу вражеских дрона. Так же и у нас может вылетать сразу несколько FPV, если цель того стоит. Но мы относимся с умом и с экономией к использованию таких дорогостоящих средств. С их же стороны, наоборот, они пытаются чем больше вылетов сделать, больше поразить. Это происходит на нашем направлении волнами. Сейчас мы пришли к той волне, что можем вылетать даже чаще, чем они", — рассказала военная.

Приоритетными целями для FPV-дронов на Северском направлении остаются вражеская техника и артиллерия. Уже потом живая сила.

Напомним, 16 сентября младший сержант ВСУ в отставке Юрий Гудименко сообщил, что недавняя закупка Агентства оборонных закупок дронов была очень скромной: всего 50 штук. Связано это с задержаниями поставок.