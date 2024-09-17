Буферна зона за допомогою FPV-дронів: як ЗСУ зупинили ЗС РФ на одному із напрямків

Командирка взводу спостереження та технічних засобів розвідки Дар'я наголосила, що українські військові одразу бачать спроби росіян підійти та закріпитись, після чого по ЗС РФ відкривають вогонь на ураження.

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На Сіверському напрямку, в Бахмутському району Донеччини українським підрозділам аеророзвідки та ударних груп FPV на даний момент вдалося створити буферну зону. Росіяни не можуть накопичити сили, підійти впритул до українських позицій та здійснити повноцінний штурм. Про це розповіла в ефірі телемарафону військова Дар'я "Сальвія" Васильченко.

Дар'я — командир взводу спостереження та технічних засобів розвідки 23-го окремого батальйону спеціального призначення президентської бригади. За її словами, обстановка нині завдяки дронам доволі контрольована і спокійна.

"Ми постійно спостерігаємо за тим, як ворог застосовує тактику малих груп – це приблизно по 2-5 осіб, які висуваються, щоб закріпитись десь в якійсь норі або ямі, бодай десь. Але в них це не виходить, тому що ми одразу їх бачимо і ведемо по ним вогньове ураження", – розсказала Васильченко.

Дар'я Васильченко

Буферну зону створюють за допомогою саме дронів та постійному спостереженню з неба.

"Наші очі в небі спершу цього ворога знаходять, а ударні FPV-дрони одразу його знищують. Це нам дуже допомагає економити живу силу наших піхотинців. І загалом, наші групи та екіпажі майже повністю можуть автономно перекривати такий спокійний напрямок. Взагалі без втручання піхоти", – додала військова.

Також через постійний моніторинг ситуації росіяни не можуть підвести ближче свою техніку та змушений використовувати її тільки на дальніх рубежах.

"Взагалі використовує як пересадочний транспорт – когось швидко відгрузити, іншу групу на ротацію загрузити. І бігом тікати, поки їх не наздогнали наші FPV", – розповіла Васильченко.

Військова розповіла і про труднощі, пов'язані із використанням дронів, адже противник теж їх застосовує.

"У нас буває хвилями. Видно, що коли в них йдуть поставки чи відбуваються ротації, то з’являється набагато більше цих FPV і вони вилітають набагато частіше. Ми бачимо, як на ціль може летіти 3-4 одразу ворожих дрони. Так само й в нас може вилітати одразу декілька FPV, якщо ціль того варта. Але ми ставимося з розумом і з економією до використання таких дороговартісних засобів. З їхнього же боку, навпаки, вони намагаються чим більше вильотів зробити, більше вразити. Це відбувається на нашому напрямку хвилями. Зараз ми прийшли до тієї хвилі, що можемо вилітати навіть частіше, ніж вони", – розповіла військова.

Пріоритетними цілями для FPV-дронів на Сіверському напрямку лишаються ворожа техніка і артилерія. Вже потім жива сила.

Нагадаємо, 16 вересня молодший сержант ЗСУ у відставці Юрій Гудименко повідомив, що нещодавня закупівля Агенції оборонних закупівель дронів була дуже скромною: всього 50 штук. Пов'язано це із затриманнями поставок.