Ученые используют солнечные батареи для производства воды: зачем они это делают

Искусственный интеллект помог исследователям спроектировать солнечную электростанцию нового типа.

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Новое устройство разработано таким образом, чтобы поставлять солнечную энергию и одновременно производить горячую воду для повышения эффективности. О разработке UT рассказало издание ANA.

Солнечная электростанция нового типа способна производить 400 л воды в час. Исследователи из UT ранее предлагали инновационную экологически чистую систему для генерирования пресной воды из морской воды для регионов, где наблюдаются проблемы с питьевой водой. В частности, было предложено новое решение для опреснения морской воды, работающее по принципу увлажнения-осушения. Оно было вдохновлено процессом образования дождя.

Преимущество нового метода заключается в меньшем потреблении энергии, так как для опреснения используется отходящее тепло, производимое солнечными панелями. Устройство оснастили компрессионным охладителем для обеспечения водой отдаленных районов, имеющих доступ к морской воде. Система работает таким образом, что солнечная батарея обеспечивает электроэнергией, необходимой для охладителя, и теплом, необходимым для опреснения, а поступающая морская вода предварительно нагревается конденсатором охладителя. Общая производительность системы по производству пресной воды очень эффективна, не загрязняет окружающую среду.

Моделирование этой солнечной электростанции было выполнено с использованием искусственного интеллекта, обученного для трехцелевой оптимизации. Цели этой оптимизации включали максимизацию производства пресной воды, минимизацию затрат и максимизацию эффективности всей системы. Результаты тестирования показали, что фотоэлементы нового типа технически и экономически конкурентоспособны в производстве пресной воды, по сравнению с другими опреснительными установками. Кроме того, благодаря правильному выбору хладагента и использованию возобновляемой энергии она является экологически чистой.

Ранее мы писали о том, что Китай "на грани" после производства 1 200 ГВт энергии. КНР производит больше энергии, чем может использовать. Стране не хватает энергохранилищ, а потому планы по декарбонизации к 2030 году выполнить будет сложно.

Также писали, что новое изобретение использует энергию из космоса, чтобы добывать воду. Генератор может производить от 2 до 3 л воды на квадратный метр в день. Для осуществления всех процессов не требуется никакого вмешательства человека.