Учені використовують сонячні батареї для виробництва води: навіщо вони це роблять

Штучний інтелект допоміг дослідникам спроєктувати сонячну електростанцію нового типу.

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Новий пристрій розроблено так, щоб постачати сонячну енергію і одночасно виробляти гарячу воду для підвищення ефективності. Про розробку UT розповіло видання ANA.

Сонячна електростанція нового типу здатна виробляти 400 л води на годину. Дослідники з UT раніше пропонували інноваційну екологічно чисту систему для генерування прісної води з морської води для регіонів, де спостерігаються проблеми з питною водою. Зокрема, було запропоновано нове рішення для опріснення морської води, що працює за принципом зволоження-осушення. Воно було натхненне процесом утворення дощу.

Перевага нового методу полягає в меншому споживанні енергії, оскільки для опріснення використовується тепло, що відходить, вироблене сонячними панелями. Пристрій оснастили компресійним охолоджувачем для забезпечення водою віддалених районів, що мають доступ до морської води. Система працює так, що сонячна батарея забезпечує електроенергією, необхідною для охолоджувача, і теплом, необхідним для опріснення, а морська вода, що надходить, попередньо нагрівається конденсатором охолоджувача. Загальна продуктивність системи з виробництва прісної води дуже ефективна, не забруднює довкілля.

Моделювання цієї сонячної електростанції було виконано з використанням штучного інтелекту, навченого для трицільової оптимізації. Цілі цієї оптимізації включали максимізацію виробництва прісної води, мінімізацію витрат і максимізацію ефективності всієї системи. Результати тестування показали, що фотоелементи нового типу технічно й економічно конкурентоспроможні у виробництві прісної води, порівняно з іншими опріснювальними установками. Крім того, завдяки правильному вибору холодоагенту та використанню відновлюваної енергії вона є екологічно чистою.

Раніше ми писали про те, що Китай "на межі" після виробництва 1 200 ГВт енергії. КНР виробляє більше енергії, ніж може використовувати. Країні не вистачає енергосховищ, а тому плани з декарбонізації до 2030 року виконати буде складно.

Також писали, що новий винахід використовує енергію з космосу, щоб добувати воду. Генератор може виробляти від 2 до 3 л води на квадратний метр на день. Для здійснення всіх процесів не потрібно жодного втручання людини.