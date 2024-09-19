Ученые создадут самый мощный генератор энергии на Земле: как и где он заработает

АЭС "Барака" имеет четыре реактора и может производить до 40 тераватт-часов электроэнергии в год.

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В 2024 году начнут работу все четыре реактора ядерного генератора "Барака" в Дубае. Ожидается, что он будет покрывать до 25% потребностей ОАЭ в электроэнергии. Об том пишет Ecoticias.

АЭС "Барака" имеет четыре реактора и может производить до 40 тераватт-часов электроэнергии в год. Строительство станции началось в 2012 году. Каждый реактор был запущен в эксплуатацию по отдельности для проверки безопасности и надежности.

По состоянию на 2024 год все четыре реактора будут работать, что сделает ядерную установку "Барака" первой в регионе, которая будет работать на постоянной основе.

Ядерная энергетика — неожиданный выбор для ОАЭ, учитывая, что страна обладает большими запасами природного газа и нефти. Однако осознание того, что ископаемое топливо и невозобновляемые источники в конечном итоге закончатся, заставляет создавать такие решения.

Глобальный энергетический кризис однажды достигнет Дубая и Абу-Даби, и ОАЭ хотят убедиться, что у людей есть выбор, пока не стало слишком поздно.

ОАЭ потребляет в четыре раза больше электроэнергии, чем вся Новая Зеландия. Наличие кондиционеров повсюду в сочетании с мегаполисами, такими как Дубай, приводит к огромным расходам на электроэнергию.

Атомные электрогенераторы "Барака" предположительно могут производить до 25% энергетической квоты ОАЭ. Электроэнергия, вырабатываемая станцией, будет использоваться в гражданских и промышленных целях.

ОАЭ было непросто подготовить свою энергосистему к приему ядерной энергии. Строительство новой инфраструктуры заняло много времени, но сейчас атомная электростанция успешно работает.

Некоторые отрасли уже получают электроэнергию, вырабатываемую станцией, в том числе Abu Dhabi National Oil Company, Emirates Steel и Emirates Global Aluminium. Этот шаг помогает стране обрести большую энергетическую безопасность, что важно на очень нестабильном энергетическом рынке.

Катастрофа на Фукусиме в Японии в 2011 году настроила большую часть мира против ядерной энергетики. Несмотря на то, что ядерная энергетика чрезвычайно эффективна, она работает при таких высоких температурах, что риск взрыва намного выше, чем у других генераторов. Еще более опасным является присутствие радиоактивных материалов, которые являются отходами ядерных установок.

В арабском мире планы по инвестированию в ядерные генераторы продолжались даже после трагедии в Фукусиме. К счастью, арабские страны, такие как ОАЭ, не подвержены землетрясениям и цунами. ОАЭ также инвестировали в новейшую и самую безопасную технологию ядерных реакторов, чтобы гарантировать, что в будущем не произойдет никаких подобных катастроф.

Атомная электростанция "Барака" в ОАЭ изменила весь ландшафт производства энергии в арабском мире. Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, объявила, что инвестиции в ядерную энергетику являются главным приоритетом в будущем. Поскольку колодец ископаемого топлива иссякает, все большему количеству стран мира придется перейти на возобновляемые или более экологичные энергетические решения.

Ранее мы писали про то, что энергетики сделали крупнейшее открытие в истории. Объединение геотермальной и солнечной энергии может создать сверхэффективные генераторы для доставки более дешевой электроэнергии.