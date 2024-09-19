Учені створять найпотужніший генератор енергії на Землі: як і де він запрацює

АЕС "Барака" має чотири реактори і може виробляти до 40 терават-годин електроенергії на рік.

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У 2024 році почнуть роботу всі чотири реактори ядерного генератора "Барака" в Дубаї. Очікується, що він покриватиме до 25% потреб ОАЕ в електроенергії. Про це пише Ecoticias.

АЕС "Барака" має чотири реактори і може виробляти до 40 терават-годин електроенергії на рік. Будівництво станції розпочалося у 2012 році. Кожен реактор був запущений в експлуатацію окремо для перевірки безпеки та надійності.

Станом на 2024 рік усі чотири реактори працюватимуть, що зробить ядерну установку "Барака" першою в регіоні, яка працюватиме на постійній основі.

Ядерна енергетика — несподіваний вибір для ОАЕ, з огляду на те, що країна має великі запаси природного газу і нафти. Однак усвідомлення того, що викопне паливо і невідновлювані джерела зрештою закінчаться, змушує створювати такі рішення.

Глобальна енергетична криза одного дня сягне Дубая і Абу-Дабі, і ОАЕ хочуть переконатися, що у людей є вибір, поки не стало надто пізно.

ОАЕ споживає в чотири рази більше електроенергії, ніж уся Нова Зеландія. Наявність кондиціонерів всюди в поєднанні з мегаполісами, такими як Дубай, призводить до величезних витрат на електроенергію.

Атомні електрогенератори "Барака" імовірно можуть виробляти до 25% енергетичної квоти ОАЕ. Електроенергію, що виробляється станцією, використовуватимуть у цивільних і промислових цілях.

ОАЕ було непросто підготувати свою енергосистему до прийому ядерної енергії. Будівництво нової інфраструктури зайняло багато часу, але зараз атомна електростанція успішно працює.

Деякі галузі вже отримують електроенергію, що виробляється станцією, зокрема Abu Dhabi National Oil Company, Emirates Steel і Emirates Global Aluminium. Цей крок допомагає країні здобути більшу енергетичну безпеку, що важливо на дуже нестабільному енергетичному ринку.

Катастрофа на Фукусімі в Японії 2011 року налаштувала більшу частину світу проти ядерної енергетики. Незважаючи на те, що ядерна енергетика надзвичайно ефективна, вона працює за таких високих температур, що ризик вибуху набагато вищий, ніж у інших генераторів. Ще більш небезпечною є присутність радіоактивних матеріалів, які є відходами ядерних установок.

В арабському світі плани з інвестування в ядерні генератори тривали навіть після трагедії у Фукусімі. На щастя, арабські країни, такі як ОАЕ, не схильні до землетрусів і цунамі. ОАЕ також інвестували в новітню і найбезпечнішу технологію ядерних реакторів, щоб гарантувати, що в майбутньому не станеться жодних подібних катастроф.

Атомна електростанція "Барака" в ОАЕ змінила весь ландшафт виробництва енергії в арабському світі. Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер нафти, оголосила, що інвестиції в ядерну енергетику є головним пріоритетом у майбутньому. Оскільки колодязь викопного палива вичерпується, дедалі більшій кількості країн світу доведеться перейти на поновлювані або більш екологічні енергетичні рішення.

Раніше ми писали про те, що енергетики зробили найбільше відкриття в історії. Об'єднання геотермальної та сонячної енергії може створити надефективні генератори для доставки дешевшої електроенергії.