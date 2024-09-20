Названы самые долговечные смартфоны 2024 года: Samsung, Asus, OnePlus и другие (видео)

В список телефонов с самыми мощными аккумуляторами в 2024 году вошли гаджеты, которые работают более 18 часов на одном заряде.

Related video

Среди смартфонов с лучшим временем работы аккумулятора в 2024 году — ​​Asus ROG Phone 8 Pro, Samsung Galaxy S24 Ultra, OnePlus 12R и другие модели. Об том пишет издание Tom’s Guide.

Среди смартфонов с лучшим временем работы аккумулятора (учитывая часы и минуты), медиа Tom’s Guide выбрало такие модели:

​​Asus ROG Phone 8 Pro

Время ROG Phone 8 Pro на 16 минут лучше, чем у ROG Phone 7 Ultimate — не только предыдущего игрового телефона от Asus, но и последнего телефона, установившего новый рекорд в тесте батареи.

OnePlus 12R

OnePlus 12R среднего класса — самый долгоиграющий телефон, который протестировали, и который не был специально создан для игр. Массивная батарея емкостью 5500 мАч помогает этому телефону работать в течение дня и даже дольше от одной зарядки, но следует также отдать должное чипсету Snapdragon 8 Gen 2, который обеспечивает работу многих других устройств в нашем списке лучших телефонов с продолжительностью работы батареи.

Смартфон Asus ROG Phone 8 Pro Фото: 01net.com

iPhone 16 Pro Max

Apple применила двухсторонний подход к времени автономной работы iPhone 16 Pro Max. Во-первых, это более емкая батарея, а затем ее мощность увеличивается за счет улучшенной энергоэффективности — в частности, благодаря новому чипсету A18 Pro. Все это привело к тому, что телефон работает более 18 часов на одной зарядке.

Asus Zenfone 11 Ultra

На этом этапе было бы удивительно, если бы Asus не выпустила долговечный телефон. Zenfone 11 Ultra присоединяется к последним двум телефонам ROG, доминируя в наших рейтингах по времени автономной работы. В случае с Zenfone 11 Ultra телефон продержался почти 18 часов в нашем тесте батареи с его 6,78-дюймовым дисплеем, настроенным на автоматическую частоту обновления.

OnePlus 12

В отличие от OnePlus 12R, OnePlus 12 предлагает беспроводную зарядку, которая возвращается к флагманам OnePlus. Проводная зарядка поддерживает скорость 80 Вт в США по сравнению с беспроводной скоростью 50 Вт.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 Ultra отстал на 15 минут от 17-часовой отметки, обойдя прошлогодний флагманский телефон Motorola почти на час. Производительность S24 Ultra на 2,5 часа выше, чем у последних флагманов Apple, которые не отстают, когда дело касается длительного времени работы от заряда.

Samsung Galaxy S24 Plus

Galaxy S24 Plus может работать почти столько же, сколько и немного более крупный Galaxy S24 Ultra на зарядке, отставая от Ultra в нашем тесте батареи всего на 13 минут. Это отличный результат для телефона с аккумулятором емкостью 4900 мАч и процессором Snapdragon 8 Gen 3.

iPhone 16 Plus

В прошлом году iPhone 15 Plus поразил нас, предложив 14 часов и 14 минут автономной работы — превзойдя производительность iPhone 15 Pro Max. Хотя iPhone 16 Plus не смог провернуть подобный трюк, он получил значительный прирост в долговечности.

Motorola Edge Plus (2023)

Motorola Edge Plus 2023 проработал 15 часов и 47 минут. Это результат был получен, когда 6,7-дюймовый дисплей телефона был настроен на автоматическую частоту обновления, что означает, что он может масштабироваться до 120 Гц в зависимости от активности на экране.

Moto G Stylus 5G (2024)

Телефоны серии G от Motorola имеют прочную репутацию за долгое время работы без подзарядки. Лучшим из этой серии обновлений этого года является Moto G Stylus. Он продержался чуть больше 15 часов в нашем тесте, и это при частоте обновления 6,7-дюймового дисплея, которая менялась между 60 Гц и 120 Гц.

Nothing Phone 2a

Менее дорогой из последних телефонов Nothing оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч и чипсетом MediaTek Dimensity 7200 Pro, что позволило ему продержаться впечатляющее время в нашем тесте батареи ровно 15 часов. Мы достигли этого результата, установив частоту обновления дисплея на высокий уровень, поэтому вам не придется беспокоиться о том, что эта функция разрядит аккумулятор.

Смартфоны Google Pixel 9 Фото: Mike Andronico/CNN Underscored

Google Pixel 9 Pro XL

Вся линейка Google Pixel 9 наконец-то смогла избавиться от проблем Google с созданием телефона, который долго работает без подзарядки. В то время как Pixel 9 и Pixel 9 Pro превзошли средний смартфон примерно на 3,5 часа в нашем тесте, именно Pixel 9 Pro XL показал лучший результат из трио, проработав более 14,5 часов.

Motorola Razr (2024)

Motorola Razr (2024) показал лучшее время — 14 часов и 37 минут в тесте. Более дорогой Motorola Razr Plus 2024 года тоже не отстает, просто не попал в этот список, проработав 14 часов и 13 минут. Это впечатляющий результат для любого складного телефона, не говоря уже о том, который стоит 699 долларов.

Смартфон Nothing Phone 2 Фото: Скриншот

Moto G 5G (2024)

Последняя версия Moto G 5G продержалась более 14,5 часов — и это время было зафиксировано с 6,6-дюймовым дисплеем телефона, настроенным на автоматическую частоту обновления, которая может масштабироваться до 120 Гц.

Nothing Phone 2

Как и Nothing Phone 2a, Nothing Phone 2 предлагает проводную зарядку мощностью 45 Вт, а также беспроводную зарядку мощностью 15 Вт. Так что вы можете легко быстро подзарядить телефон, когда вам нужно немного больше времени работы батареи перед выходом из дома.

Ранее мы писали про то, что раскрыты параметры смартфона OnePlus 13. По словам инсайдера, смартфон OnePlus 13 имеет аккумулятор емкостью 6000 мАч, а также проводную зарядку мощностью 100 Вт.