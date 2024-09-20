Названо найдовговічніші смартфони 2024 року: Samsung, Asus, OnePlus та інші (відео)

До списку телефонів із найпотужнішими акумуляторами у 2024 році увійшли гаджети, які працюють понад 18 годин на одному заряді.

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Серед смартфонів із найкращим часом роботи акумулятора у 2024 році — Asus ROG Phone 8 Pro, Samsung Galaxy S24 Ultra, OnePlus 12R та інші моделі. Про це пише видання Tom's Guide.

Серед смартфонів із найкращим часом роботи акумулятора (з огляду на години та хвилини), медіа Tom's Guide обрало такі моделі:

Asus ROG Phone 8 Pro

Час ROG Phone 8 Pro на 16 хвилин кращий, ніж у ROG Phone 7 Ultimate — не тільки попереднього ігрового телефону від Asus, а й останнього телефону, який встановив новий рекорд у тесті батареї.

OnePlus 12R

OnePlus 12R середнього класу — найбільш довгограючий телефон, який протестували, і який не був спеціально створений для ігор. Масивна батарея ємністю 5500 мАг допомагає цьому телефону працювати впродовж дня та навіть довше від одного заряджання, але слід також віддати належне чипсету Snapdragon 8 Gen 2, який забезпечує роботу багатьох інших пристроїв у нашому списку найкращих телефонів із тривалістю роботи батареї.

Смартфон Asus ROG Phone 8 Pro Фото: 01net.com

iPhone 16 Pro Max

Apple застосувала двосторонній підхід до часу автономної роботи iPhone 16 Pro Max. По-перше, це більш ємна батарея, а потім її потужність збільшується за рахунок поліпшеної енергоефективності — зокрема, завдяки новому чипсету A18 Pro. Усе це призвело до того, що телефон працює понад 18 годин на одній зарядці.

Asus Zenfone 11 Ultra

На цьому етапі було б дивно, якби Asus не випустила довговічний телефон. Zenfone 11 Ultra приєднується до останніх двох телефонів ROG, домінуючи в наших рейтингах за часом автономної роботи. У випадку з Zenfone 11 Ultra телефон протримався майже 18 годин у нашому тесті батареї з його 6,78-дюймовим дисплеєм, налаштованим на автоматичну частоту оновлення.

OnePlus 12

На відміну від OnePlus 12R, OnePlus 12 пропонує бездротову зарядку, яка повертається до флагманів OnePlus. Дротова зарядка підтримує швидкість 80 Вт у США порівняно з бездротовою швидкістю 50 Вт.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 Ultra відстав на 15 хвилин від 17-годинної позначки, обійшовши минулорічний флагманський телефон Motorola майже на годину. Продуктивність S24 Ultra на 2,5 години вища, ніж у останніх флагманів Apple, які не пасуть задніх, коли справа стосується тривалого часу роботи від заряду.

Samsung Galaxy S24 Plus

Galaxy S24 Plus може працювати майже стільки ж, скільки і трохи більший Galaxy S24 Ultra на зарядці, відстаючи від Ultra в нашому тесті батареї всього на 13 хвилин. Це чудовий результат для телефону з акумулятором ємністю 4900 мАг і процесором Snapdragon 8 Gen 3.

iPhone 16 Plus

Минулого року iPhone 15 Plus вразив нас, запропонувавши 14 годин і 14 хвилин автономної роботи — перевершивши продуктивність iPhone 15 Pro Max. Хоча iPhone 16 Plus не зміг провернути подібний трюк, він отримав значний приріст у довговічності.

Motorola Edge Plus (2023)

Motorola Edge Plus 2023 пропрацював 15 годин і 47 хвилин. Цей результат був отриманий, коли 6,7-дюймовий дисплей телефону був налаштований на автоматичну частоту оновлення, що означає, що він може масштабуватися до 120 Гц залежно від активності на екрані.

Moto G Stylus 5G (2024)

Телефони серії G від Motorola мають міцну репутацію за довгий час роботи без підзарядки. Найкращим із цієї серії оновлень цього року є Moto G Stylus. Він протримався трохи понад 15 годин у нашому тесті, і це за частоти оновлення 6,7-дюймового дисплея, яка змінювалася між 60 Гц і 120 Гц.

Нічого Телефон 2а

Менш дорогий з останніх телефонів Nothing оснащений акумулятором ємністю 5000 мАг і чипсетом MediaTek Dimensity 7200 Pro, що дало йому змогу протриматися вражаючий час у нашому тесті батареї рівно 15 годин. Ми досягли цього результату, встановивши частоту оновлення дисплея на високий рівень, тому вам не доведеться турбуватися про те, що ця функція розрядить акумулятор.

Смартфони Google Pixel 9 Фото: Mike Andronico/CNN Underscored

Google Pixel 9 Pro XL

Уся лінійка Google Pixel 9 нарешті змогла позбутися проблем Google зі створенням телефону, який довго працює без підзарядки. У той час як Pixel 9 і Pixel 9 Pro перевершили середній смартфон приблизно на 3,5 години в нашому тесті, саме Pixel 9 Pro XL показав найкращий результат із тріо, пропрацювавши понад 14,5 годин.

Motorola Razr (2024)

Motorola Razr (2024) показав найкращий час — 14 годин і 37 хвилин у тесті. Дорожчий Motorola Razr Plus 2024 року теж не відстає, просто не потрапив до цього списку, пропрацювавши 14 годин і 13 хвилин. Це вражаючий результат для будь-якого складного телефону, не кажучи вже про той, який коштує 699 доларів.

Смартфон Nothing Phone 2 Фото: Скриншот

Moto G 5G (2024)

Остання версія Moto G 5G протрималася понад 14,5 годин — і цей час було зафіксовано з 6,6-дюймовим дисплеєм телефону, налаштованим на автоматичну частоту оновлення, яка може масштабуватися до 120 Гц.

Nothing Phone 2

Як і Nothing Phone 2a, Nothing Phone 2 пропонує дротову зарядку потужністю 45 Вт, а також бездротову зарядку потужністю 15 Вт. Тож ви можете легко швидко підзарядити телефон, коли вам потрібно трохи більше часу роботи батареї перед виходом з дому.

Раніше ми писали про те, що розкрито параметри смартфона OnePlus 13. За словами інсайдера, смартфон OnePlus 13 має акумулятор ємністю 6000 мАг, а також дротову зарядку потужністю 100 Вт.