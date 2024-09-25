Новые аккумуляторы позволят проехать 2,8 млн км: авто будет в дороге непрерывно 15 лет

Новый автомобильный аккумулятор CATL способен на зарядку до 70% за 15 минут, а максимальная комплектация имеет емкость 600 кВт*ч. Его максимальный запас хода — 500 км.

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Компания CATL (Китай) представила на выставке IAA Mobility в Германии аккумулятор, разработанный специально для большегрузных автомобилей с ресурсом до 2,8 млн километров, пишет Car News China.

Батарея Tectrans – T также имеет вариант Long Life Edition имеет ресурс 2,8 миллиона километров, или 15 лет. Максимальный запас хода составляет 500 км. Есть поддержка замены аккумуляторов, что дополнительно минимизирует амортизационные расходы, согласно CATL.

CATL Tectrans – T

Замена аккумуляторов осуществляется благодаря QIJI Energy, которая является универсальным шасси для тяжелых грузовиков CATL.

Аккумулятор Tectrans – T поддерживает зарядку 4C и может напитаться на 70% за 15 минут. Емкость батареи составляет 200–600 кВт*ч. При этом ожидаемый срок службы у этой модели ниже, чем у Long Life Edition — 1,2 миллиона километров, или 8 лет.

В Европе CATL уже сотрудничает с Daimler Truck AG, Volkswagen Commercial Vehicles и Volvo A/B.

Tectrans — это новый бренд аккумуляторов для коммерческих транспортных средств компании CATL, запущенный в июле. Он включает три продукта:

Tectrans – T для большегрузных электрогрузовиков.

для большегрузных электрогрузовиков. Tectrans – L (L-Series) для легких коммерческих электромобилей.

(L-Series) для легких коммерческих электромобилей. Tectrans – B (Bus Edition) для электробусов.

Все три типа аккумуляторов Tectrans основаны на технологии CTP (cell-to-pack) 3.0. Компания CATL планирует установить новую батарею Tianxing-B на 80 различных моделях автобусов и уже установила партнерство с 13 клиентами, включая Dongfeng, Golden Dragon и Yutong Bus в Китае.

Ранее мы писали о том, что первые в мире сверхмощные аккумуляторы на основе ниобия дают на 50% больше энергии. Новая батарея XN50 выдерживает 1000 циклов заряда-разряда при температуре 45 градусов Цельсия.

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