Нові акумулятори дадуть змогу проїхати 2,8 млн км: авто буде в дорозі безперервно 15 років

Новий автомобільний акумулятор CATL здатний на зарядку до 70% за 15 хвилин, а максимальна комплектація має ємність 600 кВт*год. Його максимальний запас ходу — 500 км.

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Компанія CATL (Китай) представила на виставці IAA Mobility в Німеччині акумулятор, розроблений спеціально для великовантажних автомобілів з ресурсом до 2,8 млн кілометрів, пише Car News China.

Батарея Tectrans-T також має варіант Long Life Edition має ресурс 2,8 мільйона кілометрів, або 15 років. Максимальний запас ходу становить 500 км. Є підтримка заміни акумуляторів, що додатково мінімізує амортизаційні витрати, згідно з CATL.

CATL Tectrans — T

Заміна акумуляторів здійснюється завдяки QIJI Energy, яка є універсальним шасі для важких вантажівок CATL.

Акумулятор Tectrans-T підтримує зарядку 4C і може насититися на 70% за 15 хвилин. Ємність батареї становить 200-600 кВт*год. При цьому очікуваний термін служби у цієї моделі нижчий, ніж у Long Life Edition — 1,2 мільйона кілометрів, або 8 років.

У Європі CATL вже співпрацює з Daimler Truck AG, Volkswagen Commercial Vehicles і Volvo A/B.

Tectrans — це новий бренд акумуляторів для комерційних транспортних засобів компанії CATL, запущений у липні. Він включає три продукти:

Tectrans — T для великовантажних електровантажівок.

для великовантажних електровантажівок. Tectrans — L (L-Series) для легких комерційних електромобілів.

(L-Series) для легких комерційних електромобілів. Tectrans — B (Bus Edition) для електробусів.

Усі три типи акумуляторів Tectrans засновані на технології CTP (cell-to-pack) 3.0. Компанія CATL планує встановити нову батарею Tianxing-B на 80 різних моделях автобусів і вже встановила партнерство з 13 клієнтами, включно з Dongfeng, Golden Dragon і Yutong Bus у Китаї.

Раніше ми писали про те, що перші у світі надпотужні акумулятори на основі ніобію дають на 50% більше енергії. Нова батарея XN50 витримує 1000 циклів заряду-розряду за температури 45 градусів Цельсія.

Також ми писали про те, як CATL починає випуск батарей з надшвидкою зарядкою. Нова батарея CATL Shenxing за 10 хвилин зарядки забезпечить запас ходу в 400 км. Першими її отримають електромобілі Avatr від Huawei.