В США создали мощный генератор на 10 кВт с уменьшенным на 75% весом: кто его получит

По словам производителя, новое изобретение может заменить несколько генераторов разной мощности на одну генераторную установку.

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Американская компания из Коннектикута LiquidPiston начала испытания прототипа тяжелого топливного генератора мощностью 10 кВт для Вооруженных сил США. Об этом пишет Interesting Engineering

Сообщается, что компания получила контракт на сумму 8,3 млн на разработку легкого и сверхпортативного генератора для армии. Результатом работы стала генераторная установка на тяжелом топливном роторном двигателе мощностью 25 лошадиных сил.

"Генераторная установка LPI мощностью 10 кВт, оснащенная двигателем XTS-210 X-Engine, способна заменить несколько существующих генераторов разных классов мощности на одну генераторную установку, что значительно упрощает закупку и логистику генераторных установок для армии", — говорится на сайте компании.

Прототип генератора от LiquidPiston Фото: liquidpiston

По данным издания, новый генератор на 75% легче модели Advanced Medium Mobile Power Source (AMMPS), которую сейчас используют американские военные. Кроме того, установка составляет примерно четверть размера AMMPS, занимая всего 9 кубических футов (0, 25 кубических метров). Для транспортировки генератора не нужен грузовик, прицеп или вилочный погрузчик.

При этом генератор совместим с системами AMMPS и будет иметь аналогичные возможности подключения и взаимодействия.

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Производитель отмечает, что система мощностью 10 кВт включает в себя все компоненты, необходимые для надежного и эффективного производства электроэнергии в полевых условиях, включая роторный двигатель XTS-210, высокопроизводительный электродвигатель/генератор, специализированную силовую электронику, систему управления, систему терморегулирования, топливный бак, глушитель и упаковку военного образца.

Прототип генератора от LiquidPiston Фото: globenewswire

Напомним, компания Aurea Technologies презентовала новую портативную ветряную турбину Shine 2.0, которая может вырабатывать электроэнергию в любых климатических условиях и в любых местах.

Также сообщалось, что компания Panasonic разработала инновационный генератор мощностью 10 кВт, который планирует с октября 2024 года продавать в Европе, Австралии и Китае, он производит энергию посредством химической реакции между водородом высокой чистоты и кислородом из воздуха.