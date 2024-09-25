У США створили потужний генератор на 10 кВт зі зменшеною на 75% вагою: хто його отримає

За словами виробника, новий винахід може замінити кілька генераторів різної потужності на одну генераторну установку.

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Американська компанія з Коннектикуту LiquidPiston почала випробування прототипу важкого паливного генератора потужністю 10 кВт для Збройних сил США. Про це пише Interesting Engineering

Повідомляється, що компанія отримала контракт на суму 8,3 млн на розробку легкого і надпортативного генератора для армії. Результатом роботи стала генераторна установка на важкому паливному роторному двигуні потужністю 25 кінських сил.

"Генераторна установка LPI потужністю 10 кВт, оснащена двигуном XTS-210 X-Engine, здатна замінити кілька наявних генераторів різних класів потужності на одну генераторну установку, що значно спрощує закупівлю та логістику генераторних установок для армії", — йдеться на сайті компанії.

Прототип генератора від LiquidPiston Фото: liquidpiston

За даними видання, новий генератор на 75% легший за модель Advanced Medium Mobile Power Source (AMMPS), яку зараз використовують американські військові. Крім того, установка становить приблизно чверть розміру AMMPS, займаючи всього 9 кубічних футів (0, 25 кубічних метрів). Для транспортування генератора не потрібна вантажівка, причіп або навантажувач.

При цьому генератор сумісний із системами AMMPS і матиме аналогічні можливості підключення та взаємодії.

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Виробник зазначає, що система потужністю 10 кВт містить у собі всі компоненти, необхідні для надійного й ефективного виробництва електроенергії в польових умовах, включно з роторним двигуном XTS-210, високопродуктивним електродвигуном/генератором, спеціалізованою силовою електронікою, системою управління, системою терморегулювання, паливним баком, глушником та упаковкою військового зразка.

Прототип генератора від LiquidPiston Фото: globenewswire

Нагадаємо, компанія Aurea Technologies презентувала нову портативну вітряну турбіну Shine 2.0, яка може виробляти електроенергію в будь-яких кліматичних умовах і в будь-яких місцях.

Також повідомлялося, що компанія Panasonic розробила інноваційний генератор потужністю 10 кВт, який планує з жовтня 2024 року продавати в Європі, Австралії та Китаї, він виробляє енергію за допомогою хімічної реакції між воднем високої чистоти і киснем з повітря.