Вітряна турбіна потужністю 50 Вт зарядить гаджети і поміститься в рюкзак (відео, фото)

Вітрогенератор Shine 2.0 може заряджати телефони, ноутбуки, дрони та зарядні станції, а також довго зберігати накопичену енергію.

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Компанія Aurea Technologies презентувала нову портативну вітряну турбіну Shine 2.0, яка може виробляти електроенергію в будь-яких кліматичних умовах і в будь-яких місцях. Про це пише Interesting Engineering.

Вітряна турбіна Shine 2.0

Повідомляється, що для роботи Shine 2.0 достатньо вітру зі швидкістю 12,7 км на годину. Це дає змогу використовувати турбіну в більшості місць по всьому світу. Генератор також витримує сильніший вітер до 45 км на годину і може безперебійно функціонувати за температури від 0℃ до 40℃.

За потужності 50 Вт вітрогенератор Shine 2.0 важить лише 1,5 кг і складається в легкий 35-сантиметровий чохол. Оскільки в зібраному вигляді турбіна має розмір пляшки з водою, її можна носити з собою в рюкзаку. Виробники рекламують цей продукт як ідеальне додаткове джерело енергії для кемпінгу.

Вітрогенератор Shine 2.0 Фото: Kickstarter

Турбіна оснащена літій-іонним акумулятором на 3,7 В, місткістю 12 000 мАг, який може зберігати енергію протягом тривалого часу. Також є порт USB-C PD потужністю до 75 Вт для швидкого заряджання гаджетів. За допомогою генератора можна заряджати телефони, ноутбуки, дрони, а також популярні зарядні станції, такі як Jackery, EcoFlow і Bluetti.

Для Shine 2.0 також розробили мобільний застосунок, який під'єднується через Bluetooth і повідомляє користувачеві дані про швидкість вітру, вироблення енергії, стан акумулятора пристрою та багато іншого.

Вітрогенератор Shine 2.0 Фото: Kickstarter

Вітрогенератор має клас захисту IP54, а його максимальний шум становить 50 децибел. Лопаті вітряка легко складаються на аеродинамічний корпус пристрою. Також є функція автоматичного рискання, яка дає змогу турбіні самостійно повертатися проти вітру.

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В Aurea Technologies стверджують, що Shine 2.0 — це "перша у світі" портативна вітрова турбіна, що поміщається в рюкзаку, яка має всю функціональність великої вітрової турбіни, зменшену до розмірів, що дають змогу помістити її в рюкзаку.

"З Shine ви можете генерувати електроенергію в будь-який час і в будь-якому місці, де дме вітер", — зазначають у компанії.

Вітрогенератор Shine 2.0 Фото: Скриншот

Нагадаємо, Minyang Smart Energy продемонструвала найбільшу у світі плавучу вітряну турбіну одиничної потужності, яка може забезпечити електроенергією близько 30 000 домогосподарств у Китаї.

Також повідомлялося, що проєкт H2Mare OffgridWind інтегрував два електролізери з вітряною турбіною в Данії. Це перший випадок прямого підключення двох електролізерів до турбіни мегаватного масштабу на воді.