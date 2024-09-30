Электростанции "на волнах" станут еще эффективнее: чем они лучше ветряных и солнечных
Самая мощная в мире приливная турбина O2 может обеспечить электроэнергией 2 000 британских домов, используя морские волны.
Исследователи из Плимутского университета в Великобритании провели обширные исследования вокруг мощнейшей приливной турбины O2 компании Orbital Marine Power, выявив, как можно улучшить ее эффективность. Об этом пишет Interesting Engineering.
Сообщается, что 74-метровая приливная турбина O2 расположена на Оркнейских островах в Шотландии и включает два ротора с диаметром лопастей 20 метров. Она имеет мощность 2 МВт и может обеспечить электроэнергией 2 000 домов в Великобритании. На данный момент это самая мощная в мире приливная турбина.
Исследователи ставили перед собой цель понять, как приливные течения, скорость которых превышает восемь узлов, влияют на производительность системы. Они использовали дроны и лодки, чтобы составить карту сложных приливных потоков, с которыми сталкивается турбина, а также исследовали ее влияние на другие турбины, расположенные ниже по течению.
По итогу участники исследования получили представление об оптимальном размещении приливных турбин для генерации большего количества энергии. Результаты исследования помогут команде спланировать и развернуть будущие системы сбора приливной энергии вдоль побережья Великобритании
"Это исследование демонстрирует преимущества объединения научных знаний и внедрения новых технологий, что позволяет добиться значительного прогресса в понимании динамических приливных сред", — заявил старший научный сотрудник UHI Shetland Шон Фрейзер.
Как отмечают в издании, с ростом спроса на более чистые источники энергии, ветровые и солнечные станции стали пользоваться повышенным спросом. Однако обе эти технологии не могут обеспечить стабильную генерацию, так как зависят от изменений погоды.
В свою очередь системы, которые используют энергию приливов, являются стабильными и предсказуемыми. При этом их внедрение идет медленно и сопровождается рядом сложных задач. На данный момент технология находится на экспериментальной стадии и требует больших затрат на масштабирование. Решения по подключению приливной энергии к сети все еще находятся в разработке.
Напомним, итальянский стартап Saipem запустил первый модульный плавучий прототип солнечной электростанции XolarSurf, которая может работать в экстремальных условиях.
Также сообщалось, что в Китае запустили самую большую ветряную турбину в истории, охватывающую площадь 152 000 квадратных метров над уровнем моря.