Электростанции "на волнах" станут еще эффективнее: чем они лучше ветряных и солнечных

Самая мощная в мире приливная турбина O2 может обеспечить электроэнергией 2 000 британских домов, используя морские волны.

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Исследователи из Плимутского университета в Великобритании провели обширные исследования вокруг мощнейшей приливной турбины O2 компании Orbital Marine Power, выявив, как можно улучшить ее эффективность. Об этом пишет Interesting Engineering.

Сообщается, что 74-метровая приливная турбина O2 расположена на Оркнейских островах в Шотландии и включает два ротора с диаметром лопастей 20 метров. Она имеет мощность 2 МВт и может обеспечить электроэнергией 2 000 домов в Великобритании. На данный момент это самая мощная в мире приливная турбина.

Исследователи ставили перед собой цель понять, как приливные течения, скорость которых превышает восемь узлов, влияют на производительность системы. Они использовали дроны и лодки, чтобы составить карту сложных приливных потоков, с которыми сталкивается турбина, а также исследовали ее влияние на другие турбины, расположенные ниже по течению.

Исследователи приливной турбины O2 Фото: University of Plymouth

По итогу участники исследования получили представление об оптимальном размещении приливных турбин для генерации большего количества энергии. Результаты исследования помогут команде спланировать и развернуть будущие системы сбора приливной энергии вдоль побережья Великобритании

"Это исследование демонстрирует преимущества объединения научных знаний и внедрения новых технологий, что позволяет добиться значительного прогресса в понимании динамических приливных сред", — заявил старший научный сотрудник UHI Shetland Шон Фрейзер.

Результаты исследования приливной турбины O2 Фото: Nature Communications

Как отмечают в издании, с ростом спроса на более чистые источники энергии, ветровые и солнечные станции стали пользоваться повышенным спросом. Однако обе эти технологии не могут обеспечить стабильную генерацию, так как зависят от изменений погоды.

В свою очередь системы, которые используют энергию приливов, являются стабильными и предсказуемыми. При этом их внедрение идет медленно и сопровождается рядом сложных задач. На данный момент технология находится на экспериментальной стадии и требует больших затрат на масштабирование. Решения по подключению приливной энергии к сети все еще находятся в разработке.

Напомним, итальянский стартап Saipem запустил первый модульный плавучий прототип солнечной электростанции XolarSurf, которая может работать в экстремальных условиях.

Также сообщалось, что в Китае запустили самую большую ветряную турбину в истории, охватывающую площадь 152 000 квадратных метров над уровнем моря.