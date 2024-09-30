Многообещающие релизы октября 2024 года: OnePlus 13, iQOO 13, Galaxy S24FE, Infinix Zero Flip

Среди характеристик смартфонов — до 512 ГБ встроенной памяти, чипы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, аккумуляторы емкостью 6000 мАч.

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Среди новинок осени в мире смартфонов — OnePlus 13, iQOO 13, Galaxy S24FE, Infinix Zero Flip. Некоторые из них оснащены аккумулятором емкостью 6000 мАч и имеют рейтинг IP68О, пишет Live Mint.

В сентябре состоялось множество знаменательных релизов, включая iPhone 16, Vivo T3 Ultra и Motorola Razr 50. А вот модели, запуска которых стоит ждать в октябре 2024 года:

OnePlus 13

OnePlus подтвердила, что ее флагманский смартфон OnePlus 13 выйдет на китайский рынок в октябре. Телефон будет оснащен предстоящим процессором Snapdragon 8 Gen 4 и аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт.

OnePlus 13

iQOO 13

Сообщается, что суббренд Vivo iQOO запустит свою премиальную серию iQOO 13 в октябре. Как и OnePlus 13, iQOO 13, как ожидается, будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 и иметь рейтинг IP68. Смартфон также выйдет в Китае. Телефон будет иметь до 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти.

iQOO 13

Samsung Galaxy S24FE

Samsung уже анонсировала свой последний смартфон fan edition, Galaxy S24 FE, но телефон поступит в продажу в Индии с 3 октября. Телефон оснащен чипсетом Samsung Exynos 2400e и аккумулятором емкостью 4700 мАч. Он поддерживает до 8 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти.

Samsung Galaxy S24FE

Infinix Zero Flip

Infinix недавно выпустила этот смартфон на некоторых рынках, но, по слухам, компания может теперь представить свой первый раскладной телефон в Индии в октябре. Zero Flip поставляется с 6,9-дюймовым дисплеем LTPO AMOLED с частотой обновления 120 Гц. Для дисплея крышки используется 3,64-дюймовая панель AMOLED с разрешением 1056 x 1066 пикселей.

Что касается оптики, то на задней панели есть основной датчик 50 МП и сверхширокоугольный объектив 50 МП. Между тем, есть также фронтальная камера 32 МП для съемки селфи и участия в видеозвонках.

Infinix Zero Flip

Ранее мы писали, что новый смартфон Xiaomi делает снимки лучше, чем iPhone 16 Pro Max за 1470 евро. Модель 14T Pro, которая в Европе продается едва ли не в 2 раза дешевле последнего iPhone, показала во время тестов лучшее качество снимков.