Багатообіцяльні релізи жовтня 2024 року: OnePlus 13, iQOO 13, Galaxy S24FE, Infinix Zero Flip

Серед характеристик смартфонів — до 512 ГБ вбудованої пам'яті, чипи Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, акумулятори ємністю 6000 мАг.

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Серед новинок осені у світі смартфонів — OnePlus 13, iQOO 13, Galaxy S24FE, Infinix Zero Flip. Деякі з них оснащені акумулятором ємністю 6000 мАг і мають рейтинг IP68О, пише Live Mint.

У вересні відбулося безліч знаменних релізів, включно з iPhone 16, Vivo T3 Ultra і Motorola Razr 50. А ось моделі, запуску яких варто чекати в жовтні 2024 року:

OnePlus 13

OnePlus підтвердила, що її флагманський смартфон OnePlus 13 вийде на китайський ринок у жовтні. Телефон буде оснащений майбутнім процесором Snapdragon 8 Gen 4 і акумулятором ємністю 6000 мАг з підтримкою швидкої зарядки 100 Вт.

OnePlus 13

iQOO 13

Повідомляється, що суббренд Vivo iQOO запустить свою преміальну серію iQOO 13 у жовтні. Як і OnePlus 13, iQOO 13, як очікується, працюватиме на процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 і матиме рейтинг IP68. Смартфон також вийде в Китаї. Телефон матиме до 16 ГБ оперативної пам'яті та до 512 ГБ вбудованої пам'яті.

iQOO 13

Samsung Galaxy S24FE

Samsung вже анонсувала свій останній смартфон fan edition, Galaxy S24 FE, але телефон надійде в продаж в Індії з 3 жовтня. Телефон оснащений чипсетом Samsung Exynos 2400e і акумулятором ємністю 4700 мАг. Він підтримує до 8 ГБ оперативної пам'яті і до 512 ГБ вбудованої пам'яті.

Samsung Galaxy S24FE

Infinix Zero Flip

Infinix нещодавно випустила цей смартфон на деяких ринках, але, за чутками, компанія може тепер представити свій перший розкладний телефон в Індії в жовтні. Zero Flip поставляється з 6,9-дюймовим дисплеєм LTPO AMOLED з частотою оновлення 120 Гц. Для дисплея кришки використовується 3,64-дюймова панель AMOLED з роздільною здатністю 1056 x 1066 пікселів.

Що стосується оптики, то на задній панелі є основний датчик 50 МП і надширококутний об'єктив 50 МП. Між тим, є також фронтальна камера 32 МП для зйомки селфі та участі у відеодзвінках.

Infinix Zero Flip

Раніше ми писали, що новий смартфон Xiaomi робить знімки краще, ніж iPhone 16 Pro Max за 1470 євро. Модель 14T Pro, яка в Європі продається чи не в 2 рази дешевше останнього iPhone, показала під час тестів кращу якість знімків.