Багатообіцяльні релізи жовтня 2024 року: OnePlus 13, iQOO 13, Galaxy S24FE, Infinix Zero Flip
Серед характеристик смартфонів — до 512 ГБ вбудованої пам'яті, чипи Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, акумулятори ємністю 6000 мАг.
Серед новинок осені у світі смартфонів — OnePlus 13, iQOO 13, Galaxy S24FE, Infinix Zero Flip. Деякі з них оснащені акумулятором ємністю 6000 мАг і мають рейтинг IP68О, пише Live Mint.
У вересні відбулося безліч знаменних релізів, включно з iPhone 16, Vivo T3 Ultra і Motorola Razr 50. А ось моделі, запуску яких варто чекати в жовтні 2024 року:
OnePlus 13
OnePlus підтвердила, що її флагманський смартфон OnePlus 13 вийде на китайський ринок у жовтні. Телефон буде оснащений майбутнім процесором Snapdragon 8 Gen 4 і акумулятором ємністю 6000 мАг з підтримкою швидкої зарядки 100 Вт.
iQOO 13
Повідомляється, що суббренд Vivo iQOO запустить свою преміальну серію iQOO 13 у жовтні. Як і OnePlus 13, iQOO 13, як очікується, працюватиме на процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 і матиме рейтинг IP68. Смартфон також вийде в Китаї. Телефон матиме до 16 ГБ оперативної пам'яті та до 512 ГБ вбудованої пам'яті.
Samsung Galaxy S24FE
Samsung вже анонсувала свій останній смартфон fan edition, Galaxy S24 FE, але телефон надійде в продаж в Індії з 3 жовтня. Телефон оснащений чипсетом Samsung Exynos 2400e і акумулятором ємністю 4700 мАг. Він підтримує до 8 ГБ оперативної пам'яті і до 512 ГБ вбудованої пам'яті.
Infinix Zero Flip
Infinix нещодавно випустила цей смартфон на деяких ринках, але, за чутками, компанія може тепер представити свій перший розкладний телефон в Індії в жовтні. Zero Flip поставляється з 6,9-дюймовим дисплеєм LTPO AMOLED з частотою оновлення 120 Гц. Для дисплея кришки використовується 3,64-дюймова панель AMOLED з роздільною здатністю 1056 x 1066 пікселів.
Що стосується оптики, то на задній панелі є основний датчик 50 МП і надширококутний об'єктив 50 МП. Між тим, є також фронтальна камера 32 МП для зйомки селфі та участі у відеодзвінках.
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