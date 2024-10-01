Новый смартфон Vivo V40e получил мощный чип MediaTek Dimensity 7300: как он работает (видео)

Новый смартфон Vivo V40e имеет встроенный в дисплей сканером отпечатков пальцев и аккумулятором емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

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Компания Vivo выпустила Vivo V40e — смартфон среднего класса, который оснащен процессором MediaTek и фронтальной камерой на 50 МП. Его цена всего 345 долларов. Об этом пишет Times of India.

Vivo официально выпустила Vivo V40e в Индии, пополнив свою линейку V-серии. Смартфон среднего класса оснащен процессором MediaTek, 50-мегапиксельной фронтальной камерой и надежной батареей емкостью 5500 мАч. Доступный в двух вариантах —8 ГБ+128 ГБ и 8 ГБ+256 ГБ — по цене 345 и 369 долларов соответственно.

Смартфон доступен в цветовых вариантах Royal Bronze и Mint Green. Смартфон поступит в продажу с 2 октября. В рамках предложений по запуску компания предоставляет 10% мгновенной скидки для пользователей SBI и HDFC Bank и до 6 месяцев бесплатной EMI.

Vivo V40e оснащен 6,77-дюймовым дисплеем Full HD AMOLED с разрешением 1080x2329 пикселей. Частота обновления дисплея составляет 120 Гц. Смартфон оснащен восьмиядерным чипсетом MediaTek Dimensity 7300 в паре с 8 ГБ оперативной памяти.

Vivo V40e

Смартфон Vivo среднего класса поддерживает две SIM-карты и работает на операционной системе Android 14 с фирменной FunTouchOS 14. Vivo V40e оснащен двойной задней камерой, которая состоит из 50-мегапиксельной основной камеры с диафрагмой f/1.79 и 8-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива с подсветкой Aura. Смартфон также оснащен 50-мегапиксельной фронтальной камерой для селфи.

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