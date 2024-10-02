"Убийцы" флагманов. Топ-10 самых лучших смартфонов сентября 2024 года (фото, видео)

Смартфоны OnePlus Ace V3, Realme GT Neo 6 SE и Redmi K70E удерживают первые три позиции рейтинга бенчмарка AnTuTu.

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Как и каждый месяц, AnTuTu Benchmark опубликовал список 10-ти самых производительных смартфонов за предыдущий месяц — сентябрь 2024 года. Список в основном не менялся за последние несколько месяцев: OnePlus Ace V3, Realme GT Neo 6 SE и Redmi K70E удерживают первые три позиции, говорится на сайте бенчмарка.

Топ-10 лучших смартфонов сентября 2024

OnePlus Ace 3V (Snapdragon 7+ Gen 3, 12 ГБ ОЗУ, 512 ГБ памяти): 1 423 762 балла.

Realme GT Neo 6 SE (Snapdragon 7+ Gen 3, 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ памяти): 1 363 933 балла.

Redmi K70E (Dimensity 8300-Ultra, 12 ГБ ОЗУ, 512 ГБ памяти): 1 354 128 баллов.

Realme GT Neo 5 SE (Snapdragon 7+ Gen 2, 16 ГБ ОЗУ, 1 ТБ памяти): 1 147 031 балл.

Redmi Note 12 Turbo (Snapdragon 7+ Gen 2, 16 ГБ ОЗУ, 1 ТБ памяти): 1 129 640 баллов.

iQOO Z8 (Dimensity 8200, 12 ГБ ОЗУ, 512 ГБ памяти): 968 299 баллов.

iQOO Neo 7 SE (Dimensity 8200, 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ памяти): 950 024 балла.

Redmi Note 12T Pro (Dimensity 8200, 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ памяти): 871 132 балла.

iQOO Z9 (Snapdragon 7 Gen 3, 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ памяти): 816 840 баллов.

Redmi Note 14 Pro+ (Snapdragon 7s Gen 3, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ памяти): 774 120 баллов.

Единственным новым дополнением к списку стал недавно выпущенный смартфон Redmi Note 14 Pro+, который оказался на десятом месте, а модель Note 12 Turbo и Note 12T Pro предыдущего поколения значительно его превзошла, поскольку в этих телефонах используются более старые, но более мощные процессоры, такие как Snapdragon 7+ Gen 2 и Dimensity 8200.

Смартфон Realme GT Neo 6 SE Фото: Realme

Смартфон Redmi Turbo 4, который был анонсирован, но еще не вышел на рынок, может стать будущим претендентом на первое место в списке, поскольку, по слухам, он будет оснащен "преемником" процессора Snapdragon 8s Gen 3. При этом устройство должно быть достаточно доступным, чтобы попасть в список "убийц" флагманов, отмечает издание Gizmochina.

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