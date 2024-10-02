"Вбивці" флагманів. Топ 10 найкращих смартфонів вересня 2024 року (фото, відео)

Смартфони OnePlus Ace V3, Realme GT Neo 6 SE і Redmi K70E утримують перші три позиції рейтингу бенчмарка AnTuTu.

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Як і щомісяця, AnTuTu Benchmark опублікував список 10-ти найпродуктивніших смартфонів за попередній місяць — вересень 2024 року. Список здебільшого не змінювався за останні кілька місяців: OnePlus Ace V3, Realme GT Neo 6 SE і Redmi K70E утримують перші три позиції, ідеться на сайті бенчмарка.

Топ-10 найкращих смартфонів вересня 2024 року

OnePlus Ace 3V (Snapdragon 7+ Gen 3, 12 ГБ ОЗП, 512 ГБ пам'яті): 1 423 762 бали.

Realme GT Neo 6 SE (Snapdragon 7+ Gen 3, 12 ГБ ОЗП, 256 ГБ пам'яті): 1 363 933 бали.

Redmi K70E (Dimensity 8300-Ultra, 12 ГБ ОЗП, 512 ГБ пам'яті): 1 354 128 балів.

Realme GT Neo 5 SE (Snapdragon 7+ Gen 2, 16 ГБ ОЗП, 1 ТБ пам'яті): 1 147 031 бал.

Redmi Note 12 Turbo (Snapdragon 7+ Gen 2, 16 ГБ ОЗП, 1 ТБ пам'яті): 1 129 640 балів.

iQOO Z8 (Dimensity 8200, 12 ГБ ОЗП, 512 ГБ пам'яті): 968 299 балів.

iQOO Neo 7 SE (Dimensity 8200, 12 ГБ ОЗП, 256 ГБ пам'яті): 950 024 бали.

Redmi Note 12T Pro (Dimensity 8200, 12 ГБ ОЗП, 256 ГБ пам'яті): 871 132 бали.

iQOO Z9 (Snapdragon 7 Gen 3, 12 ГБ ОЗП, 256 ГБ пам'яті): 816 840 балів.

Redmi Note 14 Pro+ (Snapdragon 7s Gen 3, 16 ГБ ОЗП, 512 ГБ пам'яті): 774 120 балів.

Єдиним новим доповненням до списку став нещодавно випущений смартфон Redmi Note 14 Pro+, який опинився на десятому місці, а модель Note 12 Turbo і Note 12T Pro попереднього покоління значно його перевершила, оскільки в цих телефонах використовуються більш старі, але більш потужні процесори, як-от Snapdragon 7+ Gen 2 і Dimensity 8200.

Смартфон Realme GT Neo 6 SE Realme GT Neo 6 SE Фото: Realme

Смартфон Redmi Turbo 4, який був анонсований, але ще не вийшов на ринок, може стати майбутнім претендентом на перше місце в списку, оскільки, за чутками, він буде оснащений "наступником" процесора Snapdragon 8s Gen 3. Водночас пристрій має бути досить доступним, щоб потрапити до списку "вбивць" флагманів, зазначає видання Gizmochina.

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