Дешевле FPV: в Корее разработали картонные дроны-камикадзе, — Defense Express (видео)

Издание отмечает, что такие беспилотники можно использовать для разведки, однако как дрон-камикадзе они будут значительно эффективнее.

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В Республике Корея (Южной Корее) разработали картонные дроны-камикадзе под названием Papidrone-800. Впервые они показаны на выставке KADEX 2024 в городе Тэджон, пишет Defense Express.

Сделанные из подручных материалов, они значительно проще и дешевле FPV-дронов. Беспилотники изготовлены по схеме летающее крыло. Их максимальная скорость — до 100 км/ч, дальность полета — до 50 км (20 минут полета). Они имеют систему связи с дальностью до 20 км.

Такие дроны могут использоваться для разведки, однако с учетом их технических особенностей в роли дрона-камикадзе они могут быть более эффективными. Их взлетный вес составляет всего 1 кг, а боевая часть может иметь вес не более 0,5 кг.

Беспилотники могут использоваться и для полета в дождь, ведь картон имеет соответствующую защиту. Отмечается, что некоторые детали дрона изготовлены из карбона, пенопласта, а его электронные компоненты сведены к минимальному количеству плат.

Напомним, 1 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что до конца года Украина изготовит 1,5 миллиона дронов. По его словам, в 2023 году производство оружия в Украине выросло втрое и каждый второй боеприпас в зоне боевых действий — украинский. Кроме того, правительство запустило экспериментальный проект по сертификации школ операторов БПЛА.

Также 2 октября стало известно, что американская компания AeroVironment подписала соглашение с украинской фирмой о локализованном производстве барражирующего боеприпаса Switchblade 600 — его будут применять в украинской армии. Согласно этому проекту будет поэтапное сотрудничество, начиная с поставки компонентов подсистем, за чем будет проводиться локализация производства на территории Украины.