Дешевші за FPV: у Кореї розробили картонні дрони-камікадзе, — Defense Express (відео)

Видання зазначає, що такі безпілотники можна використовувати для розвідки, однак як дрон-камікадзе вони будуть значно ефективнішими.

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У Республіці Корея (Південній Кореї) розробили картонні дрони-камікадзе під назвою Papidrone-800. Вперше вони показані на виставці KADEX 2024 у місті Теджон, пише Defense Express.

Зроблені з підручних матеріалів, вони є значно простішими та дешевшими за FPV-дрони. Безпілотники виготовлені за схемою літаюче крило. Їх максимальна швидкість — до 100 км/год, дальність польоту — до 50 км (20 хвилин польоту). Вони мають систему зв'язку із дальністю до 20 км.

Такі дрони можуть використовуватись для розвідки, однак з урахуванням їх технічних особливостей в ролі дрона-камікадзе вони можуть бути більш ефективними. Їх злітна вага становить лише 1 кг, а бойова частина може мати вагу не більше 0,5 кг.

Безпілотники можуть використовуватись і для польоту в дощ, адже картон має відповідний захист. Зазначається, що деякі деталі дрона виготовлені з карбону, пінопласту, а його електронні компоненти зведені до мінімальної кількості плат.

Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що до кінця року Україна виготовить 1,5 мільйона дронів. За його словами, у 2023 році виробництво зброї в Україні зросло втричі й кожен другий боєприпас у зоні бойових дій — український. Окрім того, уряд запустив експериментальний проєкт щодо сертифікації шкіл операторів БПЛА.

Також 2 жовтня стало відомо, що американська компанія AeroVironment підписала угоду з українською фірмою про локалізоване виробництво баражувального боєприпасу Switchblade 600 — його будуть застосовувати в українському війську. Відповідно до цього проєкту буде поетапна співпраця, починаючи з постачання компонентів підсистем, за чим буде проводитися локалізація виробництва на території України.