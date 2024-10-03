Топ-3 бюджетных и популярных смартфона на Android, которые заменят флагманов (видео)

Смартфоны от Motorola, OPPO и Oukitel обладают мощными аккумуляторами на 5 000 мАч и стоят совсем немного.

Related video

Среди популярных этой осенью смартфонов — Motorola Edge 40 Neo, OPPO Find X7 Ultra, Oukitel WP35. Недорогие Android-фоны рекомендует издание NV.

Этой осенью бюджетные смартфоны могут составить конкуренцию даже iPhone разных моделей. Среди актуальных моделей можно выделить такие:

Motorola Edge 40 Neo

Толщина корпуса смартфона — 7,7 мм, а вес — 170 г. При этом, он отлично лежит в руке. Также он имеет диагональ экрана 6,55 дюйма, это — P-OLED-матрица с разрешением 2400×1080 точек и частотой обновления 144 Гц.

Он имеет процессор MediaTek Dimensity 7030, особенно впечатляет наличие 12 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель имеет емкость — 256 ГБ. Расширить с помощью карты памяти, все же, не получится.

Двойная основная камера — 50 Мп + 13 Мп пишет видео в разрешении 4К, при этом некоторые конкуренты до сих пор довольствуются записью в FullHD). Особенностью Motorola Edge 40 Neo является поддержка eSIM, поддерживаются и сети 5G.

OPPO Find X7 Ultra

Камеру OPPO Find X7 Ultra СМИ сравнивают с камерой iPhone 15 Pro Max, который располагается на пару строчек ниже. И гораздо лучше, чем камера Samsung Galaxy S24 Ultra.

Основная камера OPPO Find X7 Ultra имеет четыре 50-мегапиксельных модуля: широкоугольный (f/1.8), сверхширокоугольный (f/2.0, 123 градуса), 2,8-кратный зум (f/2.6), 6-кратный зум (f/4.3). Также она имеет впечатляющие возможности размытия фона.

Например, тут 6,82-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 3168×1440 точек и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость тут может достигать 4 500 нит. Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 c 16 ГБ оперативной памяти, емкость встроенного накопителя — 512 ГБ.

Емкость аккумулятора — 5 000 мАч. Также OPPO Find X7 Ultra по кабелю поддерживает зарядку мощностью до 100 Вт.

Oukitel WP35

Oukitel WP35 оснащен батареей емкостью 11 000 мА*ч. При этом его вес — 360 г. Он также имеет экран с высоким разрешением (6,6 дюйма, 2408×1080 точек) это обеспечивает 3−4 дня автономной работы при средней нагрузке. Кстати, это IPS-матрица с частотой обновления 90 Гц.

Процессор MediaTek Dimensity 6100+ и 8 ГБ оперативной памяти, объем встроенной памяти — 256 ГБ. Также можно использовать также карты памяти (до 2 ТБ). Корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP69K.

Ранее мы писали, что известно о новом смартфоне Infinix Hot 50 4G. Новый Infinix Hot 50 4G с 6,78-дюймовым IPS LCD-дисплеем и двойной задней камерой можно купить всего за 6 800 грн.