Топ 3 бюджетних і популярних смартфони на Android, які замінять флагмани (відео)

Смартфони від Motorola, OPPO і Oukitel мають потужні акумулятори на 5 000 мАг і коштують зовсім небагато.

Related video

Серед популярних цієї осені смартфонів — Motorola Edge 40 Neo, OPPO Find X7 Ultra, Oukitel WP35. Недорогі Android-фони рекомендує видання NV.

Цієї осені бюджетні смартфони можуть скласти конкуренцію навіть iPhone різних моделей. Серед актуальних моделей можна виділити такі:

Motorola Edge 40 Neo

Товщина корпусу смартфона — 7,7 мм, а вага — 170 г. Водночас, він відмінно лежить у руці. Також він має діагональ екрана 6,55 дюйма, це — P-OLED-матриця з роздільною здатністю 2400×1080 пікселів і частотою оновлення 144 Гц.

Він має процесор MediaTek Dimensity 7030, особливо вражає наявність 12 ГБ оперативної пам'яті. Вбудований накопичувач має ємність — 256 ГБ. Розширити за допомогою карти пам'яті, все ж, не вийде.

Подвійна основна камера — 50 Мп + 13 Мп (пише відео з роздільною здатністю 4К, причому деякі конкуренти досі задовольняються записом у FullHD). Особливістю Motorola Edge 40 Neo є підтримка eSIM, підтримуються і мережі 5G.

OPPO Find X7 Ultra

Камеру OPPO Find X7 Ultra ЗМІ порівнюють з камерою iPhone 15 Pro Max, який розташовується на пару рядків нижче. І набагато краще, ніж камера Samsung Galaxy S24 Ultra.

Основна камера OPPO Find X7 Ultra має чотири 50-мегапіксельні модулі: ширококутний (f/1.8), надширококутний (f/2.0, 123 градуси), 2,8-кратний зум (f/2.6), 6-кратний зум (f/4.3). Також вона має відмінні можливості розмиття фону.

Наприклад, тут 6,82-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 3168×1440 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Пікова яскравість тут може досягати 4 500 ніт. Процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 з 16 ГБ оперативної пам'яті, ємність вбудованого накопичувача — 512 ГБ.

Ємність акумулятора — 5 000 мАг. Також OPPO Find X7 Ultra по кабелю підтримує зарядку потужністю до 100 Вт.

Oukitel WP35

Oukitel WP35 оснащений батареєю ємністю 11 000 мА*год. Його вага — 360 г. Він також має екран з високою роздільною здатністю (6,6 дюйма, 2408×1080 пікселів), що забезпечує 3-4 дні автономної роботи за середнього навантаження. До речі, це IPS-матриця з частотою оновлення 90 Гц.

Процесор MediaTek Dimensity 6100+ і 8 ГБ оперативної пам'яті, обсяг вбудованої пам'яті — 256 ГБ. Також можна використовувати карти пам'яті (до 2 ТБ). Корпус захищений від води і пилу за стандартом IP69K.

Раніше ми писали, що відомо про новий смартфон Infinix Hot 50 4G. Новий Infinix Hot 50 4G з 6,78-дюймовим IPS LCD-дисплеєм і подвійною задньою камерою можна купити всього за 6 800 грн.