Найдут БПЛА даже ночью: США испытали на Ближнем Востоке боевого робота-пса с ИИ (фото)

По словам представителя армии США, робот-собака смог поразить несколько статичных наземных целей в ходе тестирования в Саудовской Аравии.

Related video

Армия США испытала по меньшей мере одну роботизированную собаку с винтовкой AR-15/M16 и искусственным интеллектом в комплексном экспериментальном центре Ред-Сэндс в Саудовской Аравии. Вероятно, речь идет о модели Ghost Robotics Vision 60 Quadrupedal-Unmanned Ground Vehicle (Q-UGV), пишет портал Military.com.

Представитель Центрального управления армии США сообщил изданию, что робот-пес был одной из нескольких систем "противодействия беспилотным летательным аппаратам", испытанных вместе с 15 другими платформами в Ред-Сэндс в сентябре. По его словам, аппарат поразил несколько статичных наземных целей.

В издании также отметили, что на прошлой неделе Службе распространения визуальной информации Минобороны США опубликовала фото робота-собаки Ghost Robotics Vision 60 Quadrupedal-Unmanned Ground Vehicle (с), вооруженного винтовкой модели AR-15/M16 на вращающейся башне. Сообщалось, что робот проходит "репетиции" в центре Ред-Сэндс в Саудовской Аравии.

Минобороны США показало робота-собаку робота-собаки Фото: U.S. Army

Авторы публикации предположили, что орудийная башня, оснащенная большой электрооптической системой наведения с надписью Lone Wolf, являет собой ту же систему с ИИ, которую ранее американские военные испытали в ходе учений по борьбе с БПЛА Hard Kill в Форт-Драме.

Портал Interesting Engineering отмечает, что винтовка, которую использует Q-UGV, оснащена электрооптической системой наведения. На мачте в задней части дрона установлена видеокамера, похожая на GoPro. Также прилагается лазерный прицел. Благодаря встроенному телевизору этот робот-пес может "видеть" беспилотники даже ночью.

В компании Ghost Robotics утверждают, что их цель — сделать Q-UGV незаменимым инструментом, постоянно улучшая его способность ходить, бегать, ползать, карабкаться и, плавать в сложных условиях.

"В конечном счете, наш робот создан для того, чтобы держать наших бойцов, рабочих и K9 в безопасности", — подчеркнул производитель.

Напомним, в начале августа военнослужащие из подразделения Kurt & Company 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины впервые показали роботов-собак.

Позже, в сентябре, появилось видео, на котором украинские военнослужащие используют тяжелый гексакоптер Vampire (Вампир), чтобы транспортировать роботизированную собаку.