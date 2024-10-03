Знайдуть БПЛА навіть уночі: США випробували на Близькому Сході бойового робота-пса з ШІ (фото)

За словами представника армії США, робот-собака зміг вразити кілька статичних наземних цілей під час тестування в Саудівській Аравії.

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Армія США випробувала щонайменше одного роботизованого собаку з гвинтівкою AR-15/M16 і штучним інтелектом у комплексному експериментальному центрі Ред-Сендс у Саудівській Аравії. Ймовірно, йдеться про модель Ghost Robotics Vision 60 Quadrupedal-Unmanned Ground Vehicle (Q-UGV), пише портал Military.com.

Представник Центрального управління армії США повідомив виданню, що робот-пес був однією з кількох систем "протидії безпілотним літальним апаратам", випробуваних разом із 15 іншими платформами в Ред-Сендс у вересні. За його словами, апарат вразив кілька статичних наземних цілей.

У виданні також зазначили, що минулого тижня Служба розповсюдження візуальної інформації Міноборони США опублікувала фото робота-собаки Ghost Robotics Vision 60 Quadrupedal-Unmanned Ground Vehicle (с), озброєного гвинтівкою моделі AR-15/M16 на обертової вежі. Повідомлялося, що робот проходить "репетиції" в центрі Ред-Сендс у Саудівській Аравії.

Міноборони США показало робота-собаку робота-собаки Фото: U.S. Army

Автори публікації припустили, що гарматна вежа, оснащена великою електрооптичною системою наведення з написом Lone Wolf, є тією самою системою зі ШІ, яку раніше американські військові випробували під час навчань із боротьби з БПЛА Hard Kill у Форт-Драмі.

Портал Interesting Engineering зазначає, що гвинтівка, яку використовує Q-UGV, оснащена електрооптичною системою наведення. На щоглі в задній частині дрона встановлена відеокамера, схожа на GoPro. Також додається лазерний приціл. Завдяки вбудованому телевізору цей робот-пес може "бачити" безпілотники навіть уночі.

У компанії Ghost Robotics стверджують, що їхня мета — зробити Q-UGV незамінним інструментом, постійно покращуючи його здатність ходити, бігати, повзати, дертися і, плавати в складних умовах.

"Зрештою, наш робот створений для того, щоб тримати наших бійців, робітників і K9 у безпеці", — підкреслив виробник.

Нагадаємо, на початку серпня військовослужбовці з підрозділу Kurt & Company 28-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України вперше показали роботів-собак.

Пізніше, у вересні, з'явилося відео, на якому українські військовослужбовці використовують важкий гексакоптер Vampire (Вампір), щоб транспортувати роботизованого собаку.