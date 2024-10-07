Энергетики построят самую большую в мире крышу с солнечными панелями: даст 60 346 МВт*ч

Аэропорт Дубая планирует установить на крыше систему из 62 000 солнечных панелей, которая позволит сократить выбросы CO2 на 23 000 т в год.

Related video

Компания Dubai Airports объявила о партнерстве с Etihad Clean Energy Development Company, дочерней компанией DEWA, ​​с целью начать крупнейший в мире проект по установке солнечных панелей на крыше аэропорта. Об этом пишет Interesting Engineering.

Крупная инициатива в области чистой энергии, которая должна быть полностью введена в эксплуатацию к 2026 году, будет включать установку 62 904 солнечных панелей в аэропортах Dubai International (DXB) и Dubai World Central (DWC). Этот поэтапный проект мощностью 39 МВт*ч будет ежегодно вырабатывать 60 346 МВт*ч.

По словам Пола Гриффитса, генерального директора Dubai Airports, аэропорты являются крупными потребителями энергии. Гриффитс объяснил, что внедрение устойчивости в основу всего, что мы делаем. Каждый киловатт, который мы генерируем из возобновляемых источников, приближает нас к сокращению нашего углеродного следа и обеспечению перспективности нашей деятельности. Речь идет об установлении стандарта и прокладке пути к тому, чего может достичь по-настоящему устойчивый аэропорт.

Доктор Валид Аль-Нуайми, генеральный директор Etihad ESCO, отметил, что давнее партнерство с Dubai Airports имеет решающее значение для ускорения повестки дня устойчивого развития Дубая. Основанная в 2013 году, Etihad ESCO является предприятием DEWA, ​​нацеленным на то, чтобы сделать застроенную среду Дубая ведущим примером энергоэффективности в регионе.

Расширяя зону воздействия солнечной энергетики и реализуя такие преобразовательные инициативы, как Shams Dubai, они снижают спрос на энергию и способствуют принятию решений в области устойчивой энергетики по всему эмирату.

Кроме того, инициатива также основывается на успешной установке солнечных панелей в Терминале 2 и зале D аэропорта DXB, где солнечная энергия помогает сократить потребление энергии и выбросы.

Ранее мы писали, что "солнечные" дороги, генерирующие энергию, не оправдали ожиданий. Исследования показали, что некоторые фотоэлектрические магистрали вырабатывают только половину ожидаемого объема энергии.