Енергетики побудують найбільший у світі дах із сонячними панелями: дасть 60 346 МВт*год

Аеропорт Дубая планує встановити на даху систему з 62 000 сонячних панелей, яка дасть змогу скоротити викиди CO2 на 23 000 т на рік.

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Компанія Dubai Airports оголосила про партнерство з Etihad Clean Energy Development Company, дочірньою компанією DEWA, з метою розпочати найбільший у світі проєкт зі встановлення сонячних панелей на даху аеропорту. Про це пише Interesting Engineering.

Велика ініціатива в галузі чистої енергії, яка має бути повністю введена в експлуатацію до 2026 року, включатиме встановлення 62 904 сонячних панелей в аеропортах Dubai International (DXB) і Dubai World Central (DWC). Цей поетапний проєкт потужністю 39 МВт*год щорічно вироблятиме 60 346 МВт*год.

За словами Пола Гріффітса, генерального директора Dubai Airports, аеропорти є великими споживачами енергії. Гріффітс пояснив, що впровадження стійкості в основу всього, що ми робимо. Кожен кіловат, який ми генеруємо з відновлюваних джерел, наближає нас до скорочення нашого вуглецевого сліду та забезпечення перспективності нашої діяльності. Йдеться про встановлення стандарту і прокладання шляху до того, чого може досягти по-справжньому стійкий аеропорт.

Доктор Валід Аль-Нуаймі, генеральний директор Etihad ESCO, зазначив, що давнє партнерство з Dubai Airports має вирішальне значення для прискорення порядку денного сталого розвитку Дубая. Заснована 2013 року, Etihad ESCO є підприємством DEWA, націленим на те, щоб зробити забудоване середовище Дубая провідним прикладом енергоефективності в регіоні.

Розширюючи зону впливу сонячної енергетики та реалізуючи такі перетворювальні ініціативи, як Shams Dubai, вони знижують попит на енергію і сприяють ухваленню рішень у сфері сталої енергетики по всьому емірату.

Крім того, ініціатива також ґрунтується на успішному встановленні сонячних панелей у Терміналі 2 і залі D аеропорту DXB, де сонячна енергія допомагає скоротити споживання енергії та викиди.

Раніше ми писали, що "сонячні" дороги, які генерують енергію, не виправдали очікувань. Дослідження показали, що деякі фотоелектричні магістралі виробляють тільки половину очікуваного обсягу енергії.