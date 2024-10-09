Крупнейший проект в истории: 52 млрд солнечных панелей могут обеспечить 17 578 ТВт*ч в год

Согласно исследованиям, установка солнечных панелей на магистралях не только позволит получать больше чистой энергии, но и снизит количество ДТП.

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Ученые подчитали, что самый масштабный энергетический проект в мире, в рамках которого планируется покрыть основные магистрали земного шара солнечными панелями, сможет генерировать более 17 000 ТВт*ч зеленой электроэнергии в год. Об этом пишет ECOticias.

Специалисты полагают, что если установить 52 миллиарда солнечных панелей мощностью 250 Вт на 3,2 километрах международных автомагистралей, то они смогут производить 17 578 ТВт*ч в год без необходимости расчистки дополнительных земель. Это в 4 раза больше энергии, чем производится в США за год.

Согласно исследованиям, эта инициатива могла бы покрыть 60% энергии, которую потребило человечество в 2023 году. Кроме того, проект мог бы сократить выбросы углерода на 28,78%, внеся свой вклад в борьбу с изменениями климата. Еще одно дополнительное преимущество – снижение количества ДТП до 11% за счет дополнительной видимости и улучшенной инфраструктуры.

"По сути, эта инициатива дает преимущества в области охраны природы, финансов, а также безопасности на международном уровне", — заявили в издании.

При этом авторы материала отмечают, что покрытие шоссе солнечными панелями сопряжено с рядом трудностей. В первую очередь, такой масштабный проект требует большого финансирования и тщательного обслуживания. Генерация также может быть неравномерной, так как климат в разных регионах отличается.

Несмотря на упомянутые трудности, в издании называют проект "революцией, которую стоит изучить подробнее". Исследователи полагают, что огромные фотоэлектрические установки могут снять большую часть нагрузки с мировых энергетических систем. В частности, предполагается, что солнечные панели могут производить более 50% мировой энергии.

Напомним, в Германии разработали инновационные солнечные панели для электромобилей, которые на 74% легче аналогов

Также сообщалось, что Китай опережает США в развитии солнечной энергетики, что вызывает обеспокоенность в Белом доме.