Найбільший проєкт в історії: 52 млрд сонячних панелей можуть забезпечити 17 578 ТВт*год на рік

Згідно з дослідженнями, встановлення сонячних панелей на магістралях не тільки дасть змогу отримувати більше чистої енергії, а й знизить кількість ДТП.

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Вчені підрахували, що наймасштабніший енергетичний проєкт у світі, в межах якого планується покрити основні магістралі земної кулі сонячними панелями, зможе генерувати понад 17 000 ТВт*год зеленої електроенергії на рік. Про це пише ECOticias.

Фахівці вважають, що якщо встановити 52 мільярди сонячних панелей потужністю 250 Вт на 3,2 кілометрах міжнародних автомагістралей, то вони зможуть виробляти 17 578 ТВт*год на рік без необхідності розчищення додаткових земель. Це в 4 рази більше енергії, ніж виробляється в США за рік.

Згідно з дослідженнями, ця ініціатива могла б покрити 60% енергії, яку спожило людство у 2023 році. Крім того, проєкт міг би скоротити викиди вуглецю на 28,78%, зробивши свій внесок у боротьбу зі змінами клімату. Ще одна додаткова перевага — зниження кількості ДТП до 11% завдяки додатковій видимості та поліпшеній інфраструктурі.

"По суті, ця ініціатива дає переваги в галузі охорони природи, фінансів, а також безпеки на міжнародному рівні", — заявили у виданні.

Водночас автори матеріалу зазначають, що покриття шосе сонячними панелями пов'язане з низкою труднощів. Насамперед такий масштабний проєкт вимагає великого фінансування і ретельного обслуговування. Генерація також може бути нерівномірною, оскільки клімат у різних регіонах відрізняється.

Попри згадані труднощі, у виданні називають проєкт "революцією, яку варто вивчити докладніше". Дослідники вважають, що величезні фотоелектричні установки можуть зняти більшу частину навантаження зі світових енергетичних систем. Зокрема, передбачається, що сонячні панелі можуть виробляти понад 50% світової енергії.

Нагадаємо, у Німеччині розробили інноваційні сонячні панелі для електромобілів, які на 74% легші за аналоги.

Також повідомлялося, що Китай випереджає США в розвитку сонячної енергетики, що викликає занепокоєння в Білому домі.