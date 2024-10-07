Створено нові сонячні панелі, які на 74% легші за аналоги: навіщо вони потрібні

Німецькі вчені з'ясували, що армований скловолокном полімер є чудовою альтернативою традиційним покриттям і забезпечує зниження ваги на 44-74%.

Related video

Дослідники з Інституту Фраунгофера розробили інноваційні інтегровані в авто сонячні панелі для електромобілів, повідомляє Interesting Engineering.

Зазвичай сонячні панелі покриваються товстим склом, але вчені з Інституту Фраунгофера спробували новий підхід. Вони хотіли, щоб покриття було легшим, але все ще могло пропускати багато сонячного світла для виробництва електроенергії. Ось чому нове покриття було отримано з GFRP, матеріалу, виготовленого з волокнистого скла, змішаного з міцним пластиком — армованого скловолокном полімеру.

Команда провела безліч тестів для перевірки властивостей нового матеріалу, і результати виявилися обнадійливими. Модулі GFRP з різною товщиною шарів і вагою скловолокна продемонстрували виняткові оптичні характеристики, втративши лише чотири відсотки під час циклічного нагрівання.

Попередні результати показали, що новий стійкий матеріал забезпечує стійкість до механічного тиску і меншу схильність до виробничих дефектів, що робить його серйозним кандидатом на ринок.

Одним із важливих результатів випробувань на механічний удар модулів зі склопластику є те, що вони продемонстрували поліпшену ударостійкість, а також низьку кількість локальних, менш серйозних і нерозповсюджувальних тріщин осередків, як порівняти з модулями з лицьовим боком на основі полімерів, повідомляють учені.

Дослідження, представлене на конференції PVinMotion 2024 у Швейцарії, показало, що за допомогою GFRP досягається пристойний оптичний зв'язок. Однак дослідники все ще намагаються з'ясувати, як зробити їх довговічними. За умови, що лицьові листи GFRP можуть бути економічно ефективно вироблені у великих масштабах, концепція виробництва модулів GFRP залишається дуже близькою до стандартного процесу ламінування фотоелектричних модулів шляхом простої заміни фольги на основі полімеру лицьового листа на напівфабрикат GFRP.

У дослідженні йдеться про те, що результати випробувань на сприйнятливість до порізів з поліпшеними характеристиками порівняно з модулями з полімерним лицьовим шаром. На вплив вологого тепла і УФ-випромінювання, залишаються невирішені питання розробки, в рамках яких все ще необхідно провести оптимізацію модульного стека. Хоча ця концепція поки що перебуває в лабораторних умовах, при її впровадженні у великому виробництві ми в кінцевому підсумку зможемо побачити більш легкі та ефективні сонячні панелі, встановлені на автомобілях.

Раніше ми вже писали, що на території США виявили сотні потенційних джерел геотермальної енергії, яку добувають із земної кори, яка повністю поновлювана і не забруднює повітря. Вона також має перевагу перед сонячною та вітровою, оскільки її виробництво не залежить від коливань погоди.