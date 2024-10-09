Лучшие телефоны Xiaomi 2024 года: рейтинг устройств Mi, Redmi и Black Shark (фото, видео)

В список попали производительные флагманы и бюджетники Xiaomi 14, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14T Pro, Xiaomi Black Shark 5 Pro, Xiaomi 13T Pro.

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В 2024 году у компании Xiaomi вышли флагманы, которые могут составить конкуренцию камерофонам от других брендов, похвастаться характеристиками производительности, способными соперничать с лучшими телефонами. Издание techradar.com определило 5-ку смартфонов Xiaomi.

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Ultra входит в число лучших камерофонов, которые СМИ когда-либо тестировало, и среди телефонов Xiaomi это лучшая модель в целом. Система из четырех камер, разработанная Leica, не имеет себе равных, а его 1-дюймовый сенсор может работать при слабом освещении и в широком динамическом диапазоне. 32-мегапиксельная фронтальная камера телефона также впечатляет, как и его возможности видеозаписи.

Смартфон Xiaomi 14 Ultra Фото: 01net.com

Гаджет защищен высокопрочной алюминиевой рамой, стеклом Xiaomi Shield Glass и нанотехнологичной веганской кожей, которые вместе образуют самый красивый телефон Xiaomi из всех. Датчик камеры слишком большой, но если пользователей устраивает немного несбалансированный дизайн, то такая камера не является (или не должна быть) решающим фактором.

Под "капотом" установлен чипсет Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm, а также 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти, аккумулятор емкостью 5000 мАч, который можно заряжать до 90 Вт.

Все эти характеристики ставят Xiaomi 14 Ultra в один ряд с Samsung Galaxy S24 Ultra и iPhone 16 Pro Max, пишет медиа.

Xiaomi 14T Pro

Если пользователи ищут производительный смартфон не за все деньги мира, то аналитики рекомендуют 6,67-дюймовый Xiaomi 14T Pro.

До недавнего времени Xiaomi 13 занимал позицию лучшего смартфона по соотношению цены и качества на сайте techradar.com, но более новый Xiaomi 14T Pro предлагает лучшие камеры, больше оперативной памяти и большую батарею, чем его флагманский предшественник, и все это за значительно меньшую цену.

Смартфон 14T Pro отличает улучшенная сборка, по сравнению с 13T Pro, впечатляющий дисплей и производительность, которая ставит даже самые премиальные флагманы в тупик, отмечает СМИ.

Молниеносную скорость работы обеспечивает чипсет MediaTek Dimensity 9300 Plus, который набрал лишь немного меньше, чем Samsung Galaxy S24 Ultra с Snapdragon 8 Gen 3, в бенчмарк-тестах techradar.com. В сочетании с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X гаджет работает превосходно.

Смартфон Xiaomi 14T Pro Фото: Xiaomi

Камеры 14T Pro тоже достойные, хотя и не полностью стабильные. Обозреватель отметил, что "получаемые снимки часто являются одними из самых потрясающих среди конкурентов среднего класса".

Минусом является то, что телефон иногда перегревается, на его поверхности очень видны отпечатки пальцев, но зато пользователи могут получить качественный бюджетный аппарат.

Xiaomi Black Shark 5 Pro

Этот смартфон уже несколько лет на рынке, но поскольку Black Shark 6 так и не появился, гаджет 2022 года остается лучшим игровым телефоном от Xiaomi.

Black Shark 5 Pro располагает хорошими характеристиками производительности за свою цену, и какое-то время он занимал место среди лучших игровых телефонов по мощности. В 2024 году он по-прежнему позволяет без проблем играть в топовые игры на самых высоких графических настройках благодаря процессору Snapdragon 8 Gen 1 и 12 ГБ оперативной памяти.

Еще больше облегчает игровой процесс набор всплывающих физических триггеров, которым можно назначить функцию для игр: они имеют большое значение, фактически превращая телефон в игровой контроллер "все в одном".

Хотя аппарат довольно сильно нагревается, а время работы батареи могло бы быть немного лучше, Black Shark 5 Pro — это мощная игровая система. Конечно, в 2024 году можно найти и лучшие игровые телефоны, но если пользователю нужен именно игровой телефон под брендом Xiaomi, то Black Shark 5 Pro — достойный выбор, считают тестировщики.

Xiaomi 13T Pro

Мы называем Xiaomi 13T Pro лучшим бюджетным телефоном Xiaomi по множеству причин. У Pro великолепный дисплей 6,67 дюйма, огромный аккумулятор емкостью 5000 мАч, сверхбыстрая зарядка 120 Вт, элегантная отделка и трио потрясающих камер — все это за меньшую цену, чем цена, которую вы заплатите за вышеупомянутый Xiaomi 14. Он также немного дешевле недавно выпущенного Xiaomi 14T, который ощущается менее премиальным, чем 13T Pro.

Вам придется довольствоваться чипсетом MediaTek Dimensity 9200 Plus вместо более популярного чипсета Snapdragon 8 Gen 3 в Xiaomi 14, но по нашему опыту это различие мало влияет на реальную производительность 13T Pro.

Например, во время игр телефон не только может комфортно поддерживать постоянную и высокую частоту кадров в таких играх, как Call of Duty Mobile, Genshin Impact и Grid Autosport, но и способен сохранять впечатляющий объем батареи во время длительных игровых сессий благодаря как оборудованию, так и интегрированному программному обеспечению для оптимизации производительности.

13T Pro также может похвастаться высокопроизводительным набором задних камер. В частности, вы получаете 50-мегапиксельную основную камеру, 50-мегапиксельную телеобъектив и 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру, в то время как дисплей принимает 20-мегапиксельную селфи-камеру; в целом, это сильная фотографическая линейка.

Смартфон Xiaomi 13T Pro Фото: Скриншот

Досадно, что у Xiaomi 13T Pro нет возможности беспроводной зарядки, а его большой выступ камеры может вызвать проблемы, если вы предпочитаете использовать свой телефон без чехла, но это, несомненно, впечатляющий универсал, который удобно располагается как один из лучших смартфонов своего класса. Он также становится только дешевле.

Xiaomi 14

Xiaomi 14 значительно дешевле своего "собрата" Pro и предлагает сопоставимые характеристики производительности, а также более удобный дизайн, говорится в материале.

Телефон оснащен чипом Snapdragon 8 Gen 3. У него более чем достаточно мощности для выполнения рабочих задач и игр, не в последнюю очередь потому, что HyperOS — как и MIUI до нее — отлично управляет производительностью с помощью разных профилей питания, которые ограничивают то, сколько приложения могут затрачивать энергии.

Xiaomi 14 Фото: Xiaomi

Однако даже без включения "режима производительности" Xiaomi 14 может посоперничать с такими Android-аппаратами, как Samsung Galaxy S24 и Asus Zenfone 11 Ultra, в то время как другие флагманы, например, Google Pixel 9 Pro, показывают гораздо более слабые результаты в вычислительных и графических тестах.

Xiaomi 14 оснащен батареей емкостью 4610 мАч, его возможности зарядки также были увеличены до 90 Вт. У аналитиков есть только одна претензия к характеристикам производительности Xiaomi 14 — обновления будут поддерживаться лишь 4 года, а это не так уж и много, по сравнению с конкурентами — Apple и Samsung. Система безопасности будет обновляться 5 лет.

Ранее мы писали, какие флагманские смартфоны работают дольше. Известные бренды часто сосредотачивают внимание на высокой производительности, жертвуя при этом автономностью.