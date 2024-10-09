Найкращі телефони Xiaomi 2024 року: рейтинг пристроїв Mi, Redmi і Black Shark (фото, відео)

До списку потрапили продуктивні флагмани й бюджетники Xiaomi 14, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14T Pro, Xiaomi Black Shark 5 Pro, Xiaomi 13T Pro.

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У 2024 році у компанії Xiaomi вийшли флагмани, які можуть скласти конкуренцію камерофонам від інших брендів, похвалитися характеристиками продуктивності, здатними змагатися з найкращими телефонами. Видання techradar.com визначило 5-ку смартфонів Xiaomi.

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Ultra входить до числа найкращих камерофонів, які ЗМІ коли-небудь тестувало, і серед телефонів Xiaomi це найкраща модель загалом. Система з чотирьох камер, розроблена Leica, не має собі рівних, а його 1-дюймовий сенсор може працювати за слабкого освітленні та в широкому динамічному діапазоні. 32-мегапіксельна фронтальна камера телефону також вражає, як і його можливості відеозапису.

Смартфон Xiaomi 14 Ultra Фото: 01net.com

Гаджет захищений високоміцною алюмінієвою рамою, склом Xiaomi Shield Glass і нанотехнологічною веганською шкірою, які разом утворюють найкрасивіший телефон Xiaomi з усіх. Датчик камери надто великий, але якщо користувачів влаштовує трохи незбалансований дизайн, то така камера не є (або не повинна бути) вирішальним чинником.

Під "капотом" встановлено чипсет Snapdragon 8 Gen 3 від Qualcomm, а також 16 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ вбудованої пам'яті, акумулятор ємністю 5000 мАг, який можна заряджати до 90 Вт.

Усі ці характеристики ставлять Xiaomi 14 Ultra в один ряд із Samsung Galaxy S24 Ultra і iPhone 16 Pro Max, пише медіа.

Xiaomi 14T Pro

Якщо користувачі шукають продуктивний смартфон не за всі гроші світу, то аналітики рекомендують 6,67-дюймовий Xiaomi 14T Pro.

Донедавна Xiaomi 13 посідав позицію найкращого смартфона за співвідношенням ціни та якості на сайті techradar.com, але новіший Xiaomi 14T Pro пропонує кращі камери, більше оперативної пам'яті та більшу батарею, аніж його флагманський попередник, і все це за значно меншу ціну.

Смартфон 14T Pro вирізняє поліпшена збірка, порівняно з 13T Pro, неймовірний дисплей і продуктивність, яка ставить навіть найпреміальніші флагмани в глухий кут, зазначає ЗМІ.

Блискавичну швидкість роботи забезпечує чипсет MediaTek Dimensity 9300 Plus, який набрав лише трохи менше, ніж Samsung Galaxy S24 Ultra зі Snapdragon 8 Gen 3, у бенчмарк-тестах techradar.com. У поєднанні з 12 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X гаджет працює чудово.

Смартфон Xiaomi 14T Pro Фото: Xiaomi

Камери 14T Pro теж гідні, хоча і не повністю стабільні. Оглядач зазначив, що "одержувані знімки часто є одними з найбільш приголомшливих серед конкурентів середнього класу".

Мінусом є те, що телефон іноді перегрівається, на його поверхні дуже помітні відбитки пальців, але зате користувачі можуть отримати якісний бюджетний апарат.

Xiaomi Black Shark 5 Pro

Цей смартфон уже кілька років на ринку, та оскільки Black Shark 6 так і не з'явився, гаджет 2022 року залишається найкращим ігровим телефоном від Xiaomi.

Black Shark 5 Pro має хороші характеристики продуктивності за свою ціну та якийсь час посідав місце серед найкращих ігрових телефонів за потужністю. У 2024 році він, як і раніше, дає змогу без проблем грати в топові ігри на найвищих графічних налаштуваннях завдяки процесору Snapdragon 8 Gen 1 і 12 ГБ оперативної пам'яті.

Ще більше полегшує ігровий процес набір спливних фізичних тригерів, яким можна призначити функцію для ігор: вони мають велике значення, фактично перетворюючи телефон на ігровий контролер "все в одному".

Хоча апарат досить сильно нагрівається, а час роботи батареї міг би бути трохи кращим, Black Shark 5 Pro — це потужна ігрова система. Звісно, у 2024 році можна знайти й кращі ігрові телефони, але якщо користувачеві потрібен саме ігровий телефон під брендом Xiaomi, то Black Shark 5 Pro — гідний вибір, вважають тестувальники.

Xiaomi 13T Pro

Ми називаємо Xiaomi 13T Pro найкращим бюджетним телефоном Xiaomi з безлічі причин. У Pro чудовий дисплей 6,67 дюйма, величезний акумулятор ємністю 5000 мАг, надшвидка зарядка 120 Вт, елегантне оздоблення і тріо приголомшливих камер — все це за меншу ціну, ніж ціна, яку ви заплатите за вищезгаданий Xiaomi 14. Він також трохи дешевший за нещодавно випущений Xiaomi 14T, який відчувається менш преміальним, ніж 13T Pro.

Вам доведеться задовольнятися чипсетом MediaTek Dimensity 9200 Plus замість популярнішого чипсета Snapdragon 8 Gen 3 у Xiaomi 14, але, з нашого досвіду, ця відмінність мало впливає на реальну продуктивність 13T Pro.

Наприклад, під час ігор телефон не лише може комфортно підтримувати постійну та високу частоту кадрів у таких іграх, як Call of Duty Mobile, Genshin Impact та Grid Autosport, а й здатний зберігати значний об'єм батареї під час тривалих ігрових сесій завдяки як обладнанню, так і інтегрованому програмному забезпеченню для оптимізації продуктивності.

13T Pro також може похвалитися високопродуктивним набором задніх камер. Зокрема, ви отримуєте 50-мегапіксельну основну камеру, 50-мегапіксельний телеоб'єктив і 12-мегапіксельну надширококутну камеру, у той час як дисплей приймає 20-мегапіксельну селфі-камеру; загалом, це сильна фотографічна лінійка.

Смартфон Xiaomi 13T Pro Фото: Скриншот

Прикро, що у Xiaomi 13T Pro немає можливості бездротової зарядки, а його великий виступ камери може спричинити проблеми, якщо ви віддаєте перевагу використанню свого телефону без чохла, але це, безсумнівно, неймовірний універсал, який зручно розташовується як один із найкращих смартфонів свого класу. Він також стає тільки дешевшим.

Xiaomi 14

Xiaomi 14 значно дешевше за свого "побратима" Pro і пропонує зіставні характеристики продуктивності, а також зручніший дизайн, ідеться в матеріалі.

Телефон оснащений чипом Snapdragon 8 Gen 3. У нього більш ніж достатньо потужності для виконання робочих завдань та ігор, не в останню чергу тому, що HyperOS — як і MIUI до неї — відмінно управляє продуктивністю за допомогою різних профілів живлення, які обмежують те, скільки додатки можуть витрачати енергії.

Xiaomi 14 Фото: Xiaomi

Однак навіть без увімкнення "режиму продуктивності" Xiaomi 14 може позмагатися з такими Android-апаратами, як Samsung Galaxy S24 і Asus Zenfone 11 Ultra, тоді як інші флагмани, як-от Google Pixel 9 Pro, показують значно слабші результати в обчислювальних і графічних тестах.

Xiaomi 14 оснащений батареєю ємністю 4610 мАг, його можливості зарядки також були збільшені до 90 Вт. У аналітиків є тільки одна претензія до характеристик продуктивності Xiaomi 14 — оновлення підтримуватимуться лише 4 роки, а це не так вже й багато, порівняно з конкурентами — Apple і Samsung. Система безпеки оновлюватиметься 5 років.

Раніше ми писали, які флагманські смартфони працюють довше. Відомі бренди часто зосереджують увагу на високій продуктивності, жертвуючи при цьому автономністю.