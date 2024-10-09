OPPO готовит запуск бюджетного смартфона K12 Plus: похож на OnePlus Nord CE4

K12 Plus также должен дебютировать с новой версией технологии зарядки OPPO SUPERVOOC, которая также может быть предназначена для следующих флагманов бренда.

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OPPO объявила о запуске Plus-версии K12, современного среднебюджетного Android-смартфона с теми же характеристиками и внешним видом, что и OnePlus Nord CE4. Об этом пишет Notebookcheck.

OPPO K12 Plus рекламируется как смартфон, который хорошо себя покажет в суровых условиях, сохраняя при этом ту же эстетику, что и его предыдущий вариант (аналог OnePlus Nord CE4 для китайского рынка, который в настоящее время стоит от 255 долларов США на Amazon India).

Устройство должно выйти в свет уже совсем скоро — 12 октября 2024 года. OPPO уже намекает, что у Plus может быть даже более емкая батарея, чем у оригинального K12 (который, наряду с OnePlus 12R и Nord CE4, поразил на старте продаж благодаря своей типичной емкости 5500 мАч).

K12 Plus будет запущен с более медленной зарядкой, чем эти 100-ваттные устройства. Тем не менее, OPPO утверждает, что это все равно будет стоить того с новой "Endurance Edition" своей 80-ваттной системой SUPERVOOC. Планируется, что он будет поставляться с новым двухпортовым блоком питания на основе нитрида галлия (GaN), который может зарядить K12 Plus на 50% всего за 20 минут.

Ожидается, что предстоящая топовая серия Find X8 также будет заряжаться на 80 Вт. Наконец, K12 Plus готовится дебютировать в качестве талисмана интригующей инициативы OPPO, в рамках которой пользователи в соответствующих китайских городах могут забрать или оставить внешний аккумулятор SuperVOOC мощностью 33 Вт в специальных установках в стиле "замены батареи".

Несмотря на всю эту интересную шумиху, остается неизвестным, будет ли OPPO K12 Plus иметь ту же платформу Snapdragon 7 Gen 3, что и его базовый аналог.

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