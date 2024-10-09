OPPO готує запуск бюджетного смартфона K12 Plus: схожий на OnePlus Nord CE4

K12 Plus також має дебютувати з новою версією технології зарядки OPPO SUPERVOOC, яка також може бути призначена для наступних флагманів бренду.

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OPPO оголосила про запуск Plus-версії K12, сучасного середньобюджетного Android-смартфона з тими самими характеристиками і зовнішнім виглядом, що і OnePlus Nord CE4. Про це пише Notebookcheck.

OPPO K12 Plus рекламується як смартфон, який добре себе покаже в суворих умовах, зберігаючи при цьому ту ж естетику, що і його попередній варіант (аналог OnePlus Nord CE4 для китайського ринку, який наразі коштує від 255 доларів США на Amazon India).

Пристрій має вийти в світ уже зовсім скоро — 12 жовтня 2024 року. OPPO вже натякає, що у Plus може бути навіть більш ємна батарея, ніж в оригінального K12 (який, поряд з OnePlus 12R і Nord CE4, вразив на старті продажів завдяки своїй типовій ємності 5500 мАг).

K12 Plus буде запущений з більш повільною зарядкою, ніж ці 100-ватні пристрої. Проте, OPPO стверджує, що це все одно буде коштувати того з новою "Endurance Edition" своєю 80-ватною системою SUPERVOOC. Планується, що він буде поставлятися з новим двопортовим блоком живлення на основі нітриду галію (GaN), який може зарядити K12 Plus на 50% лише за 20 хвилин.

Очікується, що майбутня топова серія Find X8 також буде заряджатися на 80 Вт. Нарешті, K12 Plus готується дебютувати як талісман інтригуючої ініціативи OPPO, у межах якої користувачі у відповідних китайських містах можуть забрати або залишити зовнішній акумулятор SuperVOOC потужністю 33 Вт у спеціальних установках у стилі "заміни батареї".

Незважаючи на весь цей цікавий галас, залишається невідомим, чи матиме OPPO K12 Plus ту саму платформу Snapdragon 7 Gen 3, що і його базовий аналог.

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