Смартфон весом 188 г с процессором Unisoc Tiger T612 за 5000 грн: что скрывает realme C61

Новый realme C61 — бюджетный китайский смартфон, который при этом удобен в использовании. Несмотря на свою цену, этот гаджет имеет камеру на 50 Мп и защиту от воды по стандарту IP54.

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Новый смартфон realme C61 с функцией Smart Touch и аккумулятором емкостью 5000 мАч, стоит всего 5000 грн. Об этом сообщает издание IT Sider.

Новый игрок рынка смартфонов, realme C61, выделяется среди конкурентов в бюджетном сегменте, предлагая оптимальное сочетание характеристик — емкости аккумулятора, легкости, комфорта при использовании. В Украине он стоит примерно 5 000 гривен.

Также китайский realme C61 имеет надежную конструкцию с приятным на ощупь пластиком. Защита от воды по стандарту IP54 добавляется к усиленной центральной раме. При этом он имеет легкий вес (188 г) и удобно ложится в руку.

Дисплей смартфона имеет диагональ 6,74 дюйма, разрешение 1600×720 пикселей. Частота обновления — 90 Гц. Особенностью экрана является функция Smart Touch, которая распознает прикосновения мокрыми пальцами и исключает ложные срабатывания.

Смартфон работает на восьмиядерном процессоре Unisoc Tiger T612. Он обеспечивает достаточную производительность для повседневных задач. Также гаджет оснащен 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты MicroSD до 2 ТБ.

Камеры устройства представлены основным модулем на 50 Мп с автофокусом и дополнительным сенсором на 0,08 Мп. Также он имеет фронтальную 5 Мп камеру. Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает длительную автономность. Телефон поддерживает 4G, имеет сканер отпечатков пальцев, модули Wi-Fi и Bluetooth 5.0, а также разъем для наушников 3,5 мм и порт USB Type-C.

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