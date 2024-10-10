Смартфон вагою 188 г з процесором Unisoc Tiger T612 за 5000 грн: що приховує realme C61

Новий realme C61 — бюджетний китайський смартфон, що при цьому зручний у використанні. Попри свою ціну, цей гаджет має камеру на 50 Мп та захист від води за стандартом IP54.

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Новий смартфон realme C61 з функцією Smart Touch та акумулятором ємністю 5000 мАг, вартує лише 5000 грн. Про це повідомляє видання IT Sider.

Новий гравець ринку смартфонів, realme C61, вирізняється серед конкурентів у бюджетному сегменті, пропонуючи оптимальне поєднання характеристик — ємності акумулятора, легкості, комфорту при використанні. В Україні він коштує приблизно 5 000 гривень.

Також китайський realme C61 має надійну конструкцію з приємним на дотик пластиком. Захист від води за стандартом IP54 додається до посиленої центральної рами. При цьому він має легку вагу (188 г) і зручно лягає в руку.

Дисплей смартфона має діагональ 6,74 дюйма, роздільну здатність 1600×720 пікселів. Частота оновлення — 90 Гц. Особливістю екрана є функція Smart Touch, яка розпізнає дотики мокрими пальцями та виключає помилкові спрацьовування.

Смартфон працює на восьмиядерному процесорі Unisoc Tiger T612. Він забезпечує достатню продуктивність для повсякденних завдань. Також гаджет оснащений 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті, яку можна розширити за допомогою карти MicroSD до 2 ТБ.

Камери пристрою представлені основним модулем на 50 Мп з автофокусом та додатковим сенсором на 0,08 Мп. Також він має фронтальну 5 Мп камеру. Акумулятор ємністю 5000 мАг забезпечує тривалу автономність. Телефон підтримує 4G, має сканер відбитків пальців, модулі Wi-Fi та Bluetooth 5.0, а також роз’єм для навушників 3,5 мм та порт USB Type-C.

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