Сверхгорячие породы внутри Земли могут стать "Граалем" для возобновляемой энергетики

Земная кора потенциально содержит огромный, неиспользованный источник геотермальной энергии, отмечают аналитики.

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Использование геотермальной энергии может стать переломным моментом в переходе к чистой, возобновляемой энергетике будущего. Американская компания Quaise Energy называет сверхгорячие, глубокие породы "святым Граалем геотермальной энергетики", пишет interestingengineering.com.

Недавно Quaise Energy объявила о результатах своего лабораторного исследования, которое подтвердило потенциальное использование этих скрытых ресурсов. Аналитики пришли к віводу, что сверхгорячие породы могут образовывать взаимосвязанные трещины. Эти трещины имеют решающее значение, поскольку вода, протекающая через них, может достичь сверхкритического состояния — фазы, похожей на пар или воду при палящих температуре выше 400 °C. Такая среда может переносить огромную энергию, больше, чем обычные геотермальные скважины. Подобного рода геотермальный резервуар расположен глубоко под поверхностью Земли и известен как сверхкритический резервуар.

Кроме того, в исследовании говорится, что глубокие корковые породы, которые трескаются при чрезвычайно высоких температурах и давлениях, могут быть значительно более проницаемыми, чем породы, которые трескаются при более низких температурах ближе к поверхности Земли. Более того, эта сверхгорячая порода может легче деформироваться, что предполагает, что она может менять форму под напряжением.

Среди геологов возникли разногласия относительно возможности использования энергии из сверхглубоких, сверхгорячих пород. Из-за высокого давления и температуры эти породы считаются пластичными, что затрудняет их разрушение. Однако текущие исследования, проводимые Федеральной политехнической школой Лозанны (EPFL), подтверждают, что в этом типе породы могут образовываться трещины, даже вблизи зоны хрупко-пластичного перехода. Это говорит о том, что использование сверхгорячих геотермальных ресурсов может быть возможным.

Трещины, созданные в сверхгорячей породе, образуют более взаимосвязанную и распространенную сеть, что обеспечивает лучший поток жидкости и извлечение тепла.

Интересно, что моделирование показывает, что сверхгорячие системы могут вырабатывать в пять-десять раз больше энергии, чем современные спроектированные геотермальные системы. Такая производительность может поддерживаться до двух десятилетий. Quaise Energy разрабатывает инновационные методы бурения для достижения этих сверхгорячих глубин. Их цель — использовать огромную энергию, хранящуюся в ядре Земли.

Геотермальная энергия на основе сверхгорячих пород может обеспечить значительную часть мировых энергетических потребностей, сократив нашу зависимость от ископаемого топлива и борясь с изменением климата.

Ранее мы писали, что энергия "под землей" обеспечивает 70% потребностей целой страны. Геотермальная энергия питает дома, промышленность и туристические места в Исландии, однако есть некоторые трудности.