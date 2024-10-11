Надгарячі породи всередині Землі можуть стати "Граалем" для відновлюваної енергетики

Земна кора потенційно містить величезне, невикористане джерело геотермальної енергії, зазначають аналітики.

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Використання геотермальної енергії може стати переломним моментом у переході до чистої, відновлюваної енергетики майбутнього. Американська компанія Quaise Energy називає надгарячі, глибокі породи "святим Граалем геотермальної енергетики", пише interestingengineering.com.

Нещодавно Quaise Energy оголосила про результати свого лабораторного дослідження, яке підтвердило потенційне використання цих прихованих ресурсів. Аналітики дійшли висновку, що надгарячі породи можуть утворювати взаємопов'язані тріщини. Ці тріщини мають вирішальне значення, оскільки вода, що протікає через них, може досягти надкритичного стану — фази, схожої на пару або воду за пекучої температури вище 400 °C. Таке середовище може переносити величезну енергію, більшу, ніж звичайні геотермальні свердловини. Подібного роду геотермальний резервуар розташований глибоко під поверхнею Землі і відомий як надкритичний резервуар.

Крім того, у дослідженні йдеться про те, що глибокі кіркові породи, які тріскаються за надзвичайно високих температур і тисків, можуть бути значно проникнішими, ніж породи, що тріскаються за нижчих температур ближче до поверхні Землі. Ба більше, ця надгаряча порода може легше деформуватися, що передбачає, що вона може змінювати форму під напругою.

Серед геологів виникли розбіжності щодо можливості використання енергії з надглибоких, надгарячих порід. Через високий тиск і температуру ці породи вважаються пластичними, що ускладнює їхнє руйнування. Однак поточні дослідження, що проводяться Федеральною політехнічною школою Лозанни (EPFL), підтверджують, що в цьому типі породи можуть утворюватися тріщини, навіть поблизу зони крихко-пластичного переходу. Це свідчить про те, що використання надгарячих геотермальних ресурсів може бути можливим.

Тріщини, створені в надгарячій породі, утворюють більш взаємопов'язану і поширену мережу, що забезпечує кращий потік рідини і вилучення тепла.

Цікаво, що моделювання показує, що надгарячі системи можуть виробляти в п'ять-десять разів більше енергії, ніж сучасні спроектовані геотермальні системи. Така продуктивність може підтримуватися до двох десятиліть. Quaise Energy розробляє інноваційні методи буріння для досягнення цих надгарячих глибин. Їхня мета — використовувати величезну енергію, що зберігається в ядрі Землі.

Геотермальна енергія на основі надгарячих порід може забезпечити значну частину світових енергетичних потреб, скоротивши нашу залежність від викопного палива і борючись зі зміною клімату.

Раніше ми писали, що енергія "під землею" забезпечує 70% потреб цілої країни. Геотермальна енергія живить будинки, промисловість і туристичні місця в Ісландії, проте є деякі труднощі.